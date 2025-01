Le député Guy Marius Sagna a adressé 25 questions au gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Ces questions portent, entre autres, sur les difficultés rencontrées par les directeurs d'écoles pour déposer des dossiers à l’Office du Bac, le vote du Sénégal aux Nations Unies, le paiement des gendarmes en mission au Congo, la situation de certains hôpitaux, l’enseignement, et le manque d’eau.

Vingt-cinq questions écrites ont été adressées par le député Guy Marius Sagna au gouvernement. L’une d'elles porte sur les coupures « intempestives » d'eau à Ziguinchor. Le député souligne avoir demandé au ministre concerné les causes de cette situation et une meilleure communication avec les habitants de cette région lors de tels incidents.

Egalement, il souligne l'urgence de réhabiliter le lycée El Hadji Omar Lamine Badji. Guy Marius Sagna estime qu'il faut éviter l'« irréparable » dans ce lycée. Selon lui, le bloc administratif et les salles de classe sont en état de délabrement avancé, avec des « murs fissurés et des toits non étanches ». Il prévient : « Si des solutions ne sont pas trouvées, les cours ne pourront bientôt plus être autorisés dans ces salles, ce qui aggraverait la situation du lycée El Hadji Omar Lamine Badji de Ziguinchor, qui compte 39 salles pédagogiques pour 27 salles de classe, accueillant plus de 2000 élèves. »

Il note également que des actes de vandalisme ont été commis en 2023 dans ce lycée, avec un incendie ayant détruit la surveillance générale et la salle des professeurs, entraînant d'énormes dégâts matériels (climatiseurs, ordinateurs, imprimantes, armoires, tables, congélateur, casiers, installations électriques, etc.). De plus, il déplore l'absence d'infrastructures sportives pourtant prévues dans les plans de construction.

Calvaire à l'Office du Baccalauréat

Le député s’intéresse aussi au calvaire vécu à l'Office du Bac, un sujet très préoccupant. Ce qui s’y passe est « dur », d'après lui. « Pour déposer les dossiers des candidats au baccalauréat, les directeurs d'écoles peuvent être devant l'Office du Bac de 5h du matin à 17h. Certains reviennent le lendemain pour revivre la même galère, car à 17h, les dépôts sont arrêtés. Les plus malchanceux doivent revenir pour des compléments ou corrections de dossier. Tous les directeurs sur l'ensemble du territoire vivent la même galère, Monsieur le Ministre », écrit Guy Marius Sagna.

Il demande au ministre quelles mesures il compte prendre pour changer cela. « Pourquoi tous les directeurs doivent-ils quitter leur département pour venir à l'Office du Bac ? N'est-il pas possible de déconcentrer cela ? » poursuit-il, demandant la fin de ce calvaire.

Cour des Comptes

Guy Marius Sagna demande également l’élargissement des candidats au recrutement d'assistants de vérification de la Cour des Comptes aux contrôleurs des douanes. En effet, il est dit que le concours d'assistant vérificateur de la Cour des Comptes n'est ouvert qu'aux fonctionnaires issus des cycles B de l'École nationale d'administration ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur corps. « Si c'est le cas, qu'est-ce qui justifie cela ? » interroge le député.

« Ces agents issus des cycles B de l'École nationale d'administration ne sont-ils pas de la même hiérarchie que les contrôleurs des douanes ? J'ai entendu dire que les inspecteurs des douanes peuvent devenir magistrats de la Cour des Comptes. Confirmez-vous cela, Monsieur le Ministre ? Si oui, ne serait-il pas juste que les contrôleurs des douanes puissent aussi entrer à la Cour des Comptes comme assistants de vérification ? », interroge M. Sagna.

Dans un autre registre, il demande des explications sur le vote du Sénégal aux Nations Unies. Le 18 octobre 2024, la Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté des résolutions condamnant le colonialisme visant à l’éradiquer sous toutes ses formes. Guy Marius Sagna déclare : « Les heures qui ont suivi le vote ont vu des informations étiquetant des pays africains, dont le Sénégal, qui se sont abstenus lors de ce vote contre ces résolutions dites ‘anti-coloniales’. Le Sénégal s'est-il abstenu ? » Il demande ainsi au ministre d’expliquer le vote du Sénégal et la position prise par le pays.

Gendarmes en mission au Congo

Sur un autre sujet, le député demande au ministre des Forces armées si les gendarmes en mission au Congo reçoivent, une fois rentrés au Sénégal, un chèque de 6 240 000 FCFA après avoir effectué 12 mois à raison de 520 000 par mois, alors que les Nations Unies payent 1 900 000 FCFA par tête. « Si c'est le cas, où vont les 1 380 000 FCFA restants chaque mois ? », questionne Guy Marius Sagna. En attendant la réponse du ministre, il estime que l'argent remis aux gendarmes peut être augmenté.

Une autre question porte sur le service des renseignements généraux de Ziguinchor. Le député demande au ministre de l'Intérieur les critères sur la base desquels sont choisis ceux qui vont en mission des Nations Unies au niveau du service des renseignements généraux de Ziguinchor, qui dépend de la Direction de la surveillance du territoire (DST). « J'en ai profité pour dire au ministre que les agents de terrain de ce service n'ont pas suffisamment de moyens à Ziguinchor, car les agents achètent eux-mêmes le carburant pour se déplacer », renseigne M. Sagna.

Par ailleurs, il dit avoir sensibilisé le gouvernement sur le désert de personnel au service régional du pétrole, de l'énergie et des mines de la région de Kolda. « Le service régional du pétrole, de l'énergie et des mines de Kolda est composé d'un chef de service basé à Kolda, de deux pointeurs et d'un chauffeur pour une région qui compte trois départements », déplore le député.

Pannes de scanner et de matériel de radiographie

Guy Marius Sagna s’est aussi penché sur les causes et solutions des pannes récurrentes de scanner et de matériel de radiographie à l'hôpital de Saint-Louis. « Est-il vrai que les pannes récurrentes de scanner et de matériel de radiographie au niveau de l'hôpital de Saint-Louis, obligeant les populations à aller jusqu'à Louga, sont dues à une forte humidité notée dans le bâtiment et causée par des souterrains inondés datant de l'époque coloniale ? », questionne-t-il, demandant les mesures urgentes à prendre si tel est le cas. Il demande au ministre de la Santé s’il est possible d'organiser une visite de l'hôpital afin que des citoyens de Saint-Louis puissent voir l'état du bâtiment.

Le député s’est également penché sur le cas de l’hôpital de Jaxaay. Il note que depuis 15 ans, la construction de cet hôpital n'arrive pas à être achevée. « Pourquoi ? Où en est-on ? Quand la construction de l'hôpital de Jaxaay sera-t-elle achevée ? », demande-t-il.

D’ailleurs, Guy Marius Sagna souhaite un changement dans le traitement des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale. « Monsieur le ministre, est-il vrai que dans les derniers contrats des ‘contractuels du ministère de la santé et de l'action sociale’, l'article relatif à la couverture maladie à hauteur de 80% à la charge de l'employeur et à 20% à la charge de l'employé ne s'y trouve plus ? » Au cas échéant, le député réclame des clarifications du ministre auprès de la représentation nationale.

Car, « si c'est le cas, écrit-il, cette décision ne va pas dans le sens du Jub, Jubal, Jubbanti. Car le Jub, Jubal, Jubbanti, c'est de régulariser ces travailleurs qui, depuis 20 ans, signent des contrats annuels. Le Jub, Jubal, Jubbanti, ce serait de régulariser leurs cotisations IPRES et de mettre un terme aux retards de salaire récurrents dont ils sont victimes ».

Gendarmes de l'Escadron de surveillance routière

L’anglais est introduit dans l'enseignement élémentaire. Quand les langues nationales seront-elles introduites dans l'enseignement élémentaire ? C'est une question de Guy Marius Sagna, qui affirme avoir été saisi par des enseignants leur disant qu'ils étaient obligés d'enseigner l'anglais et le français à l'élémentaire sans être indemnisés. Le député demande au ministre concerné ce qu’il en est réellement.

Guy Marius Sagna déplore aussi la situation des 68 enseignants communautaires de l'IEF de Pété, des vingt-cinq travailleurs de l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme (ASPT), des chauffeurs des institutions de l'enseignement supérieur, des formateurs à l'École des métiers agroalimentaires agro-écologiques du Sénégal (EMAAS) de Thiès, et des gendarmes de l'Escadron de surveillance routière, entre autres. Car, selon les échos qu’il a eus, ces derniers travaillent tous les jours, du lundi au dimanche, sans aucun jour de repos. « Si oui, pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi n'ont-ils pas de jour de repos dans la semaine ? De quelles primes disposent-ils ? », questionne le député.

Par ailleurs, il note qu'il avait adressé une question écrite au ministre de l'Hydraulique sur « les eaux usées qui fatiguaient les populations du quartier Centenaire jusque dans leur maison ». Guy Marius Sagna reneigne avoir été informé, hier vendredi, que le problème est en cours de règlement. « Je félicite et encourage le ministre de l'Hydraulique. Dans les perspectives d'amélioration, il faut voir comment raccourcir les délais d'intervention sur le terrain dans la prise en charge des problèmes d'eau », ajoute-t-il.

BABACAR SY SEYE