Malgré un passage d'une seule saison (2003-2004), Didier Drogba a laissé une trace indélébile à l'Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé au streameur Zack Nani, l'ex-buteur ivoirien a évoqué son départ contre son gré vers Chelsea après un exercice à 32 buts. ‘’Au départ, je ne suis pas au courant qu'il y a un intérêt de Chelsea.

C'est après Cameroun-Côte d'Ivoire, un match éliminatoire pour la Coupe du monde, que Pape Diouf m'appelle, me demande de le rejoindre dans sa chambre et me dit : 'Les Russes là, ils m'embêtent un peu. Ils ont fait une offre et le président Dreyfus a accepté.' J'étais parti aux USA, j'avais un décalage horaire dans la tête et je me pose 1000 questions’’, a d'abord expliqué le champion d'Europe 2012. ‘’Je ne comprends pas. J'appelle Anigo, je dis que je ne veux pas partir. J'appelle mon agent et je dis que je ne veux pas partir, que je ne comprends pas.

Quand je rentre, tout s'accélère, il y a la conférence de presse et le président de l'époque, Boucher, qui me dit qu'avec l'argent du transfert, ils vont pouvoir acheter plusieurs joueurs et que l'équipe ne sera plus dépendante de moi. Et il me dit : 'Est-ce que la performance que j'ai fait cette année je la ferai l'an prochain ?’’, a terminé Drogba. Finalement, l'OM a accepté une offre de 38,5 millions d'euros pour le natif d'Abidjan qui s'est imposé comme un des meilleurs joueurs de l'histoire des Blues.