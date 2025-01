Lors de l'opération de sécurisation portant sur les motos, les éléments du commissariat d’arrondissement de Guinaw-Rails, en banlieue dakaroise, ont interpellé deux individus. Ils s'identifient aux noms d’O. Sidibé, né en 1983 et marchand de fonction, et C. Gomis, né en 1987. Ces derniers, selon nos sources, ont été interpellés à bord d'une moto avec du chanvre indien d'un poids de 2,720 kg. Interrogés sur l’origine et la paternité de cette drogue, chacun a tenté de l'imputer à l’autre.

Une perquisition est faite chez les deux, à la suite de leurs dénégations. Un peu plus tôt, une opération de sécurisation de grande envergure avec mutualisation des forces, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 janvier 2025, de 21 h à 6 h, a été menée. Un effectif de 289 éléments a été mobilisé de même que 40 véhicules. Aux termes de cette opération, renseignent nos sources, 270 individus ont été interpellés, dont 141 pour vérification d'identité, 70 pour ivresse publique manifeste, 17 pour nécessité d'enquête, deux pour vol de bétail, quatre pour flagrant délit de vol, un pour tentative de vol, deux pour vol en réunion, deux pour vagabondage, deux pour racolage, une pour non-inscription sur un fichier sanitaire.

Il y a aussi deux interpellations pour offre et cession de chanvre indien (120 g et 22 cornets), 20 pour détention et usage de chanvre indien (cinq joints et 16 cornets), un pour trafic de kush (11 plaquettes), un pour détention d'arme blanche, quatre pour détention et usage de produit cellulosique. Lors de cette opération, concluent nos interlocuteurs, 110 pièces afférentes à la conduite de véhicules ont été saisies ainsi que deux voitures et cinq motos.