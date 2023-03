ÉCHOS DU FESPACO Hommage aux forces de défense À l’ouverture, le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly avait distillé l’espoir avec ‘’I have a dream’’. Pour la clôture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), il a rendu hommage aux forces de défense du Mali, pays invité d’honneur cette année, et du Burkina Faso. ‘’Ils se sont battus pour nous’’ ; ‘’c’est grâce à eux qu’on a pu tenir cette manifestation’’, ont dit des officiels pour les remercier. Mais pas que. Cette cérémonie a été présidée par le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré. Il est venu en tenue militaire au Palais des sports de Ouaga 2000, accompagné de sa garde rapprochée encagoulée et kalachnikovs bien en vue. Ils sont restés autour de lui le temps de la cérémonie de clôture. Les forces de défense présentes à la cérémonie ont eu droit à un standing ovation du public. Elles étaient les stars de cette clôture. D’ailleurs, l’orchestre ressuscité de la Police nationale a ouvert le spectacle en interprétant divers titres bien accueillis par le public qui a chanté avec eux. Après leur prestation, le premier acte du spectacle de Serge Aimé Coulibaly a été le dépôt de l’Étalon d’or de Yennenga avec la Princesse Yennenga. Elle était habillée en tenue militaire. Différents artistes ont été également habillés en treillis lors de leur prestation sur scène. ALEX MOUSSA SAWADOGO, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL Le Fespaco en chiffres Le délégué général du Fespaco, lors de la clôture de la 28e édition, a fait le bilan de cette dernière. Une session de la résilience qui a regroupé, selon Alex Moussa Sawadogo, 10 mille personnes accréditées, 213 professionnels du cinéma, 1 328 journalistes et 95 directeurs de festival. Cinquante pays d’Afrique, d’Amérique et d'Europe y ont pris part. Il y a eu 350 séances de projection dans les salles de cinéma et 36 hors des murs ont été organisées. À cet effet, 1 200 films ont été inscrits pour cette édition 2023 et le comité de sélection en a choisi 170 répartis dans 12 sections. D’après M. Sawadogo, 218 millions F CFA ont été distribués pour le palmarès officiel et les prix spéciaux. Le Fespaco, c’est aussi le Marché international du cinéma et de l’audiovisuel (Mica). Il y a eu 96 stands érigés avec une dizaine de diffuseurs et une douzaine structures de production entre autres. Un colloque traitant du thème ‘’Cinémas d’Afrique et culture de la paix’’ s’est tenu et a enregistré 30 communications de chercheurs et de professionnels venant de 19 pays d’Europe, d’Afrique et des Amériques. Yennenga Academy a enregistré la participation de 22 jeunes dont 16 filles et six garçons. Pour la bourse post production Yennenga, il y a huit candidats et 17 pour le Yennenga coproduction. A côté, cinq ateliers pratiques sur le patrimoine se sont tenus avec la participation de 13 pays dont neuf de l’Afrique, deux d’Europe et deux d’Amérique. À ce dernier, 57 professionnels des archives ont pris part. FESPACO 2024 La 29e édition se tiendra du 22 février au 1er mars À peine se termine la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) que la date de la 25e est annoncée, comme cela se fait habituellement. Ainsi, le délégué du Fespaco, Alex Moussa Sawadogo, a déclaré qu’elle se tiendra du 22 février au 1er mars 2024. On espère que d’ici là, le pays arrivera à se stabiliser. La 28e édition s’est certes tenue avec une programmation de qualité, mais il a manqué du monde comme on avait l’habitude d’en voir à cette biennale du cinéma. PRESTATION MUSICALE Le message tonitruant des Séparables ‘’Je veux rendre hommage aux soldats qui sont tombés pour nous’’, répète de manière saccadée Moussa Ouédraogo dit ‘’Moussa Petit Sergent’’. Ce dernier, avec Hamidou Le Doux, forme un duo qui use d’humour pour passer des messages énergiques. Invité à la clôture du Fespaco 28, le duo n’a pas mâché ses mots. ‘’Le pays de Sankara est dans l’embarras. À un moment, il faut se décider, accepter ou s’opposer. Celui qui t’entretient te tient pour ne pas dire celui qui donne t’ordonne. Celui qui se bat pour quelque chose, c’est pour lui la chose’’, enchaîne Hamidou Le Doux. Petit Sergent prend la balle au bond et interpelle directement le capitaine Touré : ‘’Monsieur le Président, avez-vous passé un bon Fespaco ? En tout cas, nous comptons sur vous pour révolutionner le cinéma burkinabé, parce que jusque-là, l’acteur burkinabé a des problèmes d’argent. (...) On a un festival de cinéma où ce sont les danseurs et les musiciens qui sont mis à l’honneur’’, dit Moussa Petit Général sur un ton d’humour. ‘’Notre cinéma est à genoux et c’est dû à un manque de moyens. On dit qu'en Afrique on ne peut pas organiser des élections et les perdre. Nous, nous organisons le Fespaco, mais l’Étalon de Yennenga est au galop en dehors de nos frontières. Il est temps que l’Étalon revienne à la maison’’, a-t-il ajouté. Son duettiste, lui, s’est adressé aux cinéastes. ‘’Les cinéastes, battez-vous pour votre chose, pour que prochainement le tapis rouge ne soit pas pour les politiques, mais pour vous’’, a-t-il indiqué.