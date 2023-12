Samedi 2 Décembre, le Salon des Princes du Terrou Bi, accueillait le gratin de la haute diplomatie de notre pays, d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

De nombreuses personnalités sénégalaises, mais aussi de tout le continent, sont venues échanger autour de l'ouvrage de Son Excellence l'Ambassadeur Amadou Diop, intitulé "Le Sénégal, une Diplomatie au Diapason du monde : Champ évolutif, jeux et enjeux".

Cet aéropage de diplomates ont surtout par leurs propos démontré que depuis des lustres, le Ministère des Affaires Etrangères de notre pays avait su toujours être le creuset de l'élégance, du bon goût et du sens de l'état.

Son Excellence Amadou Diop, que beaucoup ont découvert à travers les témoignages de tant de hautes personnalités de notre diplomatie, est un pur produit de notre administration diplomatique. Il en a traversé toutes les époques, ce qui lui permet de dire de la Diplomatie Sénégalaise, qu'elle est au Diapason du Monde.

L'Ambassadeur Amadou Diop est actuellement le Conseiller diplomatique de l'Honorable Président de l'Assemblée Nationale, le Dr Amadou Mame Diop et c'est l'Ambassadeur Seydou Nourou Ba qui a eu l'honneur de dire qui est l'ambassadeur Amadou Diop et de nous narrer son parcours, depuis l'époque du Président Diouf, jusqu'aux hautes fonctions d'ambassadeur auprès d'institutions africaines et européennes, notamment au Royaume de Belgique.

"Le Sénégal, une Diplomatie au Diapason du monde : Champ évolutif, jeux et enjeux." Pourquoi cet ouvrage prend toute son importance dans le moment que nous vivons actuellement, l’Ambassadeur Sylvain Sambou, l'a expliqué dans son intervention.

Des témoignages édifiants sur l'importance de la Diplomatie Sénégalaise.

Qu'il se soit agi de l' Ambassadeur Babacar Carlos MBAYE ou de Madame la ministre des sénégalais de l'extérieur, Annette Seck Ndiaye, et d'autres hauts fonctionnaires de notre administration diplomatique, ou encore de son Excellence AISSE KABO Représentante permanente de l'UEMOA au Sénegal, tous ont magnifié l'énorme travail de l'Ambassadeur Amadou Diop, qui a remis notre diplomatie au cœur des problématiques qui constituent la géopolitique actuelle du Monde.

Le Ministre Mankeur NDIAYE a souligné l'importance actuelle du rôle tenu par nos diplomates. Mankeur a rappelé les importants acquis diplomatiques du Sénégal sous Macky Sall : les initiatives prises durant sa présidence du Conseil de Sécurité des Nations Unies en Novembre 2016 et l'introduction pour la 1ère fois au Conseil de Sécurité de la thématique "Eau, Paix et Sécurité" (l'hydrodiplomatie). La tenue du Sénégal durant la crise gambienne et le départ sans effusion de sang du Président Yaya Jammeh: Un grand succès de la diplomatie Sénégalaise.

Maître Djibril War, Ministre Conseiller a tenu à faire remarquer l'importance de la diplomatie parlementaire, tout en racontant le parcours de l'Ambassadeur Amadou Diop. "Il est vrai, dit-il que la diplomatie a toujours été considérée comme relevant de l’exécutif, du Président de la République qui signe les Accords et Traités, même si le pouvoir législatif a seul le pouvoir de le faire adopter par vote pour ratification. La diplomatie parlementaire est une réalité. Mais elle devrait bien sans faire concurrence à l'Exécutif jouer ses bons offices pour compléter, combler certains points devant certaines situations." Avant de conclure son intervention en ces termes : " La diplomatie parlementaire peut par le biais des groupes d’amitié parlementaire jouer un rôle considérable pour trouver des solutions à des problèmes notamment la question migratoire des populations du Sud, de l’Afrique vers les pays du Nord comme l’Europe , l’Amérique qui connaissent souvent une tournure tragique."

L'Ambassadeur Amadou Diop, démontre que de cette vaste expérience, il a su retracer les balises de cette riche diplomatie dans ses constantes ajustées aux variables des multiples enjeux qui sous-tendent la marche du Monde. Il a ainsi eu le mérite, dans une approche prospective, de tracer les sillons des nouveaux défis multidimensionnels, qui reconfigurent la géopolitique mondiale et mettent l'Afrique à la croisée des chemins.

De nouveaux enjeux pour une nouvelle génération de diplomates.

Ce fut enfin à l'Honorable Moussa DIAKHATE, Président de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale de déclarer dans un style dynamique et d'une voix forte, que "la chance du Sénégal de disposer encore de ces sommités qui ont écrit l'histoire de ce pays, les oblige à rester disponibles, en les exhortant d'user de leur devoir de transmission à la future génération. Il vous est exigé à vous les doyens d'assurer la transmission de vos expériences pour garder le Sénégal dans le temps du Monde".

Il y eut de l'émotion, des expressions sincères d'amitié et de reconnaissance de l'expertise de l'Ambassadeur Amadou Diop.

Pour comprendre les enjeux qui se dessinent à l'orée de ces prochaines décennies, il est urgent de lire "Le Sénégal, une Diplomatie au Diapason du monde : Champ évolutif, jeux et enjeux".

Jean Pierre Corréa