Lors de la cérémonie de lancement officiel de la 2e édition des Journées du contenu local, le ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Diome, en a profité pour faire le point dans ce secteur, sans oublier de préciser les défis qui attendent le Sénégal pour atteindre ses objectifs fixés.

"Mise en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur des hydrocarbures : Bilan, contraintes et perspectives". Tel était le thème de la 2e édition des Journées du contenu local, présidée par le ministre du Pétrole et des Énergies. D'après Antoine Félix Diome, le contenu local est un concept qui vise à favoriser la participation des acteurs nationaux, notamment les entreprises locales, les travailleurs locaux et les communautés locales à la chaîne de valeur des activités pétrolières et gazières.

Il s'agit, selon lui, d'un levier stratégique pour le développement économique et social du Sénégal, qui permet de créer des emplois, de renforcer les capacités, de stimuler l'innovation et de diversifier l'économie aux fins de limiter les importations des biens et services dans le cadre de l’industrie pétrolière et gazière.

Le Sénégal, a-t-il rappelé, a adopté la loi 2019-04 du 1er février 2019 relative au contenu local, qui définit les principes, les objectifs, les modalités ainsi que les mécanismes de la mise en œuvre du contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Cette loi vise à assurer une répartition équitable des bénéfices de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières entre l'État, les compagnies pétrolières et les acteurs nationaux, tout en respectant les normes internationales de qualité, de sécurité, d'environnement et de transparence.

"Depuis l'adoption de cette loi, notre pays a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre du contenu local. Je voudrais en citer la création de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), qui est un centre d'excellence pour la formation et la recherche dans le domaine des hydrocarbures et qui vise à répondre aux besoins en compétences qualifiées du secteur, la création du Comité national de suivi du contenu local (CNSCL), qui est chargé, à travers son secrétariat technique, de la mise en œuvre de la politique de contenu local élaborée par le président de la République Macky Sall et la mise en place du Fonds d'appui au développement du contenu local, qui est destiné à financer des actions de formation, de renforcement des capacités, d'accompagnement et de soutien aux entreprises locales, ainsi que des projets à fort impact socioéconomique dans les zones d'implantation des activités pétrolières et gazières. Ces réalisations témoignent de la volonté et de la détermination du président de la République Macky Sall à faire du contenu local un pilier essentiel de sa stratégie de développement du secteur des hydrocarbures. Elles sont le fruit d'une collaboration étroite et constructive entre l'État, les compagnies pétrolières, les entreprises locales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les communautés locales", a expliqué le ministre.

Toutefois, il dit être conscient que le chemin est encore long et que des défis restent à relever pour atteindre les objectifs ambitieux que le Sénégal s’est fixés en matière de contenu local. Parmi ces défis, le renforcement de la compétitivité et de la performance des entreprises locales qui doivent faire face à une concurrence accrue et à des exigences élevées de la part des compagnies pétrolières, et qui doivent aussi s'adapter aux évolutions technologiques et aux normes internationales du secteur, le développement d'un tissu industriel local diversifié et intégré, qui puisse offrir des biens et des services de qualité à l'ensemble de la chaîne de valeur des activités pétrolières et gazières afin de profiter des opportunités offertes par les marchés régionaux et internationaux, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, qui sont des facteurs clés pour la création de valeur ajoutée, la différenciation et la compétitivité des entreprises locales, mais qui nécessitent un environnement propice, un accès facilité au financement, à l'information et à l'accompagnement, ainsi qu'une protection adéquate de la propriété intellectuelle.

Mais aussi, la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines, qui sont indispensables pour répondre aux besoins en compétences du secteur, et qui impliquent une coordination efficace entre les acteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'emploi, ainsi qu'une adéquation entre l'offre et la demande de formation, de la gestion des attentes et des impacts sociaux, qui sont liés à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, qui requièrent une communication transparente, un dialogue inclusif, une participation effective et une responsabilité partagée entre les parties prenantes, ainsi qu'une redistribution équitable des bénéfices et une protection de l'environnement.

"Ces défis sont autant d'opportunités pour le Sénégal de renforcer sa politique de contenu local et de maximiser les retombées positives du secteur des hydrocarbures sur le développement économique et social du pays. C'est pourquoi je vous invite à profiter de ces journées du contenu local pour participer activement aux discussions, échanger, partager, apprendre et proposer des solutions innovantes et pragmatiques pour relever ces défis afin d’atteindre nos objectifs.

Ce secteur est stratégique pour le développement du Sénégal, qui dispose d'importantes ressources en gaz et en pétrole, dont l'exploitation devrait bientôt démarrer. Il s'agit ainsi d'une opportunité historique pour le Sénégal, qui doit être saisie avec responsabilité et vision, dans le respect des principes de développement durable et inclusif. Je vous invite donc à partager vos expériences, vos bonnes pratiques, vos difficultés, vos suggestions, et vos attentes. Je vous invite aussi à faire preuve de créativité, d'ouverture et de dialogue, mais également à travailler ensemble, dans un esprit de partenariat, de confiance et de complémentarité. Car c'est ensemble que nous réussirons à faire du contenu local une réalité et une fierté pour le Sénégal", a souhaité le ministre du Pétrole et des Énergies.

CHEIKH THIAM