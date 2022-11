Le Collectif des acteurs pour le patriotisme économique au Sénégal (Capes) a été porté sur les fonts baptismaux, avant-hier samedi. Il a pour principal objectif de trouver des solutions à la généralisation de la crise de l’entreprise.

Le Collectif des acteurs pour le patriotisme économique au Sénégal (Capes) entend contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de promotion de l’entreprise et des investissements nationaux, dans un environnement favorable à la création optimale des richesses. Il a été créé, ce samedi, lors d’une assemblée générale. Selon son coordonnateur Babacar Ndiaye, l’organisation compte, entre autres, défendre les intérêts des membres dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, participer activement à la réflexion pour consolider les contingences de la préférence nationale, mettre en place des partenariats public-privé pour promouvoir l'entreprise et mettre en place des partenariats avec les investisseurs étrangers (partenariats privés nationaux-privés étrangers) pour booster les transferts de technologies et de capitaux.

Il sera aussi question, selon lui, de mettre en place des partenariats avec les collectivités territoriales pour la promotion du secteur privé local et le développement endogène local, mettre en place des partenariats avec les institutions publiques et structures financières, pour garantir l'accès à la commande publique et, enfin, de promouvoir le développement soutenable, en ménageant les ressources naturelles, en réduisant les déchets, les pollutions et les nuisances liées à la production et à la consommation.

En outre, indique M. Ndiaye, le Capes concourt à l'amélioration de l'accès équitable et de qualité des entreprises nationales à tous les avantages qu'offre le monde des affaires, en s'attachant à contribuer à une gouvernance plus efficiente en matière économique et commerciale, à impulser une représentation authentique des entreprises pour la promotion de leurs intérêts et la formulation de leurs aspirations en propositions, à consolider un leadership national autour de l'investissement productif national et secteurs liés, développer et accompagner les initiatives.

À ce titre, renseigne-t-il, le Capes vise à impulser les actions des autorités compétentes à fournir un environnement des affaires favorable aux activités professionnelles, constituer une plateforme de collecte et de recueil des difficultés des entreprises et des acteurs économiques, afin de formuler des propositions idoines, faire bénéficier à ses membres de partenariats Win-Win, représenter ses membres auprès des partenaires, renforcer les capacités techniques et morales des entrepreneurs économiques entre autres.

Par ailleurs, le Capes, qui dit embrasser tous les secteurs de l’économie sénégalaise, ne compte pas engager de bras de fer avec l’État. ‘’On ne fera pas face à l’État. Il faut que cela soit clair. Nous ne serons pas là pour mener des grèves, brûler des pneus. Nous allons offrir des conseils à l’État pour la réussite de sa mission. Seule la réussite des acteurs de ce secteur nous intéresse. Nous allons nous battre pour l’avoir. Ce sera à notre manière aussi’’, déclare Babacar Ndiaye.

CHEIKH THIAM