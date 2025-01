En détention préventive depuis le 27 juillet 2023, Daouda Kharma, Kalidou Mohamed Diallo et Ousmane Mbaye ont finalement comparu devant la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Ils sont poursuivis pour séquestration, collecte illicite de données à caractère personnel, violence et voie de fait.

Le quartier Niary Tally a été le théâtre d’une violente séquestration. Saliou Tine a été bastonné sévèrement puis humilié par Daouda Kharma, Kalidou Mohamed Diallo et Ousmane Mbaye. Après l’avoir sévèrement molesté, ils l’ont filmé alors qu’il était tout nu. Ce qui est à l’origine de son calvaire, Saliou l’a révélé aux enquêteurs, lors de sa déposition.

Selon lui, Daouda Kharma lui avait remis 110 000 F CFA pour l'achat d'un kilogramme de chanvre indien. Ne l’ayant pas fait, Daouda l'a recherché et attrapé. C'est dans ces circonstances qu'il l'a conduit à l'endroit qui lui servait d'enclos. Sachant qu’Ousmane Mbaye et Kalidou Mohamed le recherchaient pour les mêmes faits, Daouda a fait appel à eux. Saliou soutient qu’il n’avait que 75 000 F CFA dans sa poche. Montant qui ne couvrait pas toutes ses dettes. C’est ainsi qu’il a été bastonné durant des heures dans cet enclos, loin de toute indiscrétion. Des accusations qui n’ont pas été contestées par les mis en cause devant les enquêteurs. Mais depuis l’instruction jusqu’à la barre, Daouda Kharma a tenu un autre discours.

Disculpant ses co-prévenus, il a déclaré qu’ils n’ont pas participé à la séquestration de Saliou Tine. ‘’À l’approche de la Tabaski, je lui avais donné un mouton qui vaut 120 000 F CFA. Il ne s’est jamais acquitté de cette dette après plusieurs mises en demeure. Je l'ai retenu dans l'enclos de 21 h à 7 h. Après l'avoir tabassé, je l'ai déshabillé pour le filmer. Mais je n'ai jamais partagé la vidéo’’, a déclaré Daouda.

Ce dernier, qui peinait à cacher ses remords, affirme que si c’était à refaire, il allait agir autrement, pas avec autant de violence.

Ousmane Mbaye, pour sa part, a contesté toute implication dans cette affaire. Selon lui, au moment des faits, il était en prison. Kalidou Mohamed Diallo a nié également être mêlé à cette affaire.

Convaincu de la culpabilité des prévenus, le représentant du ministère public a requis trois ans d’emprisonnement ferme contre Daouda et deux ans contre Ousmane et Kalidou Mohamed. Les avocats de la défense ont sollicité la relaxe d’Ousmane et de Kalidou Mohamed. S’agissant de Daouda, ils ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Le tribunal correctionnel rendra sa décision le 23 janvier.

MAGUETTE NDAO