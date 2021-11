En vue de se rapprocher davantage des usagers du service public national, l’Administration sénégalaise a mis en place un programme de modernisation de ses services connu sous le nom de Pama. Pour renforcer la visibilité de ce programme, le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public compte sur le concours des communicants pour faire passer la bonne information. Un séminaire est organisé avec le Cesti pour mieux outiller ces derniers.

En partenariat avec le Cesti, le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public a regroupé un groupe de communicants afin de les outiller pour qu’ils vulgarisent les innombrables réalisations notées sur le terrain par les projets et programmes que le président a bien retenu dans le cadre du Plan Sénégal émergent.

En effet, explique le directeur de cabinet du ministre, ‘’il est important de réaliser un certain nombre de choses sur le terrain, mais les rendre visibles est un exercice auquel il faut s'atteler. Et pour le faire et bien le faire, il fallait peut-être penser à cette initiative-là. Une belle initiative que nous apprécions, qui consiste à dérouler une stratégie de communication sur la base d'un paradigme qui s'inspire de ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats’’.

Selon Mamadou Camara Fall, venu présider la cérémonie d’ouverture du séminaire, ‘’le nouveau concept est la communication axée sur les résultats. Aujourd'hui, les participantes et participants qui sont là ont déjà le niveau, la technicité, la compétence qu'il faut pour rendre visibles les différentes actions dont on a parlé tantôt, mais une meilleure conceptualisation et une meilleure approche, une meilleure stratégie pour davantage aider à atteindre utilement la cible et aider le gouvernement, de ce point de vue, à améliorer le côté qui faisait un peu défaut dans la stratégie de communication’’.

Dans cette même dynamique, le directeur du Cesti, Mamadou Ndiaye, rappelle que les organismes et même l’Etat, dans le cadre de nombreux programmes et projets, font beaucoup de choses sur le terrain, mais les résultats ne sont pas en général bien connus du public ou même des partenaires.

Toutefois, précise le formateur en communication, ‘’au-delà de ça, il y a aussi le fait que ces résultats ne sont pas suffisamment vulgarisés et nous sommes dans un contexte assez important de communication. Si vous ne communiquez pas, vous n’êtes pas visibles ; si vous ne communiquez pas, vous risquez même d'être victimes de ce que l'on appelle les infox ou fake news, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la communication, que ce soit une organisation étatique ou les organisations privées’’.

Il s’est félicité que le ministère ait pensé à outiller les agents de l'Etat qui s'occupent de la gestion ou de la communication des projets. ‘’Ça leur permettra d'avoir une feuille de route et aussi d'avoir la possibilité d'harmoniser ce qu'ils font en termes de communication. Parce que dans la communication, il y a un élément important : c'est la cohérence. Et s'il n'y a pas une stratégie réfléchie, on aura du mal à voir une cohérence dans ce que nous faisons’’, a dit le directeur du Cesti.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)