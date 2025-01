L’introduction de l’anglais au préscolaire est très bien accueillie dans la commune de Ngor-Almadies. Hier, une cérémonie de lancement des cours a été organisée à l'école maternelle ORT/Sen-Ngor, en présence du maire Maguèye Ndiaye et de l’inspectrice de l’éducation et de la formation.

Des enfants enthousiasmés par l'apprentissage de l’anglais. C’est ce que l’on a découvert à l'école maternelle ORT/Sen-Ngor, hier, lors de la cérémonie de lancement des cours de cette langue au préscolaire. Dans la joie et la bonne humeur, ils apprennent à interagir verbalement et non verbalement, sous l’encadrement de Youssoupha Ndoye. Ils lèvent tous la main pour se prêter à l'exercice. Ainsi, alors que certains s’y opposent, l’introduction de l'anglais au préscolaire est très bien accueillie à Ngor-Almadies.

"Cette réforme, saluée comme historique par le ministre de l'Éducation nationale, marque une transformation majeure du système éducatif sénégalais", a déclaré le DG Amadou Thiam de la maternelle. Il note que l’initiative vise à renforcer la compétence linguistique des élèves dès le plus jeune âge. "Conformément aux ambitions du programme Sénégal Vision 2050, il s'agit de préparer les enfants à un monde de plus en plus globalisé où l'anglais, langue internationale, est devenu incontournable pour l'accès à l'emploi, aux technologies et aux échanges culturels", a soutenu M. Thiam, soulignant que la mise en place de cette initiative est pertinente et doit être progressive.

Elle doit, souligne-t-il, satisfaire à certains préalables, notamment une formation adéquate et continue des enseignants, une dotation en outils pédagogiques adaptés, en manuels scolaires, mais aussi en supports audiovisuels et en plateformes numériques, etc. En ce qui concerne la méthode et le volume horaire à adopter, Amadou Thiam note qu’une approche fonctionnelle, pratique et ludique doit être préconisée. "L'apprentissage devrait se faire à travers des supports significatifs [films, chansons, théâtre, images...], afin de préparer le jeune apprenant à une approche plus large, plus formelle qui interviendra plus tard", a indiqué l'enseignant.

Et d’ajouter : "Présentement, avec l'accès à l’Internet et la disponibilité de livres audio, c'est une opportunité que les acteurs doivent saisir." À en croire Amadou Thiam, "l'enfant de la maternelle a une grande capacité d'apprentissage et d'absorption de connaissances, ce qui lui permet de retenir et d'apprendre les langues plus facilement que les adultes".

Ainsi, selon lui, apprendre l'anglais dès la maternelle permettra de faciliter une maîtrise fluide et intuitive de la langue, que ce soit au niveau de la prononciation des mots qui se fera plus naturellement, mais également à l'écrit et dans le vocabulaire.

En effet, d’après ce doyen, d'une part, les schémas articulatoires des jeunes enfants ne sont pas encore limités par les automatismes de la langue maternelle et, d'autre part, leurs capacités auditives ne sont pas altérées par une filtration, elle aussi progressivement induite par l'exposition aux seuls phonèmes de la langue maternelle.

Ainsi, aux yeux d’Amadou Thiam, par l'écoute, la gestuelle, puis la reproduction, l'enfant se familiarise progressivement aux sonorités de la langue, à sa musicalité et aux intonations qui lui sont propres. "L'objectif premier n'est donc pas la compréhension, mais la capacité à reproduire, qui s'appuie sur des compétences auditives et phonologiques (intonation, rythme, accentuation). Les comptines, chants, jeux chantés sont un moyen d'entrer dans la langue anglaise" a renseigné le DG de l'école maternelle ORT/Sen-Ngor. Il a suggéré quelques méthodes pour mieux appréhender cette activité.

En premier lieu, il s’agit d'instaurer une routine d'apprentissage à appliquer au quotidien et de choisir l'horaire qui sera consacré à cet apprentissage ; qu'il soit intéressant et amusant. Deuxièmement, Amadou Thiam note qu’il faut jouer à des jeux en anglais.

En effet, dit-il, "un apprentissage ludique est toujours plus efficace, car plus motivant". Le troisième point consiste à chanter des comptines et des chansons en anglais. "Les enfants se familiariseront avec le rythme et les intonations de la langue tout en assimilant de nouveaux mots, et ce sans s'en rendre compte et tout en musique", a expliqué M. Thiam.

En quatrième lieu, il faut raconter des histoires et des contes en anglais. C'est aussi une façon ludique et efficace d'apprendre l'anglais aux petits, d'après le DG. Il souligne que les histoires stimulent leur imagination et développent leur capacité d'écoute, et, racontées en anglais, elles leur permettent de développer leur vocabulaire et de s'habituer à la langue. Et si c'est avec un livre illustré, c'est encore mieux.

Une autre recommandation consiste à regarder des dessins animés et des jeux vidéo en anglais. Ainsi, le matériel visuel est une manière efficace d'apprendre l'anglais, quel que soit leur âge.

Sixièmement, Amadou Thiam invite à apprendre du nouveau vocabulaire au quotidien. À ce niveau, l’on peut classer les mots et expressions en anglais par thème, en fonction de ce qui peut intéresser l'enfant et créer des activités ou des histoires autour de sujets précis : les couleurs, les jours de la semaine, les formes, les animaux, les émotions, les vêtements, etc. "Nous vivons une époque où l'impact de l'anglais sur nos vies ne peut être ignoré. Il nous appartient donc, nous enseignants, d'être à l'avant-garde pour donner à nos élèves les rudiments nécessaires et les mettre dans les conditions leur permettant de parler cette langue devenue incontournable dans le monde", a indiqué Amadou Thiam.

Léguer du savoir

Pour sa part, le maire de Ngor, qui a soutenu cette initiative, souligne l’importance de préparer les enfants à l’avenir. "Il y a dans la commune de Ngor beaucoup d’ambassades et, pour la plupart, l'anglais est soit leur première, soit leur deuxième langue. Pour que nos enfants puissent demain profiter de toute la chaîne de valeur économique qu’il y a dans cette commune, il faut l’apprentissage de cette langue", a déclaré Maguèye Ndiaye. "La commune de Ngor est ce que représente l’étoile dans le drapeau du Sénégal : l’ouverture vers le monde. Nous nous sommes orientés vers ça. C’est aujourd'hui qu’il faut préparer les enfants pour qu’ils puissent interagir avec le monde entier", a poursuivi le maire.

Maguèye Ndiaye est d’avis qu’il faut accompagner la formation et les investissements liés à l’éducation. "Aujourd'hui, certes, le pétrole et le gaz sont là avec la loi sur le contenu local, mais la meilleure chose qu’on peut donner à nos enfants, c’est une bonne éducation", a-t-il soutenu.

Au-delà de l’anglais, l’édile demande la préparation de l’introduction des sciences. Selon lui, après la maîtrise du français et de l’anglais, il faut aussi la connaissance des sciences pour que, demain, les jeunes soient plus compétitifs.

Saluant le choix de l’introduction de l’anglais au préscolaire, l’inspectrice de l’éducation et de la formation (IEF) a lancé un appel au corps enseignant de l’IEF des Almadies pour une grande réussite. "Nous invitons tous les acteurs à se mobiliser derrière cette activité pour qu’à l’heure du bilan, l’IEF des Almadies puisse présenter des résultats tangibles dans le cadre de cette innovation", a-t-elle demandé.

Par rapport à la demande du maire portant sur l’introduction des sciences, l’IEF rétorque : "Monsieur le Maire, j’ai bien entendu votre message. Je crois que c’est une opportunité aussi pour vous réitérer mon engagement à travailler à vos côtés. Nous sommes votre bras technique. Nous entendons conjuguer vos efforts dans une parfaite synergie, faire le diagnostic situationnel de cette commune en matière d'éducation et de formation", a déclaré l'inspectrice, soutenant qu’il est important de définir un projet éducatif territorial pour qu’en contexte, on puisse relever tous les problèmes et faire des esquisses de solutions.

BABACAR SY SEYE