Dans ce premier choc de la saison de Premier League, Liverpool s'était parfaitement lancé avec l'ouverture du score de Luis Díaz. Mais ça, c'était avant de subir la révolte de Chelsea, concrétisée par l'égalisation de Disasi. Un partout, balle au centre.

La Premier League est de retour, et avec elle les chocs au sommet entre cadors du football anglais. Entre des Blues passés sous la coupe de Mauricio Pochettino pour relever la tête et des Reds décidés à lutter à nouveau pour les premières places, le duel s’annonçait prometteur. Un an après deux nuls sans saveur entre les deux équipes, Chelsea a dominé une large partie de la rencontre, mais sans parvenir à prendre le meilleur sur des visiteurs qui avaient rapidement ouvert le score. Pour sa grande première outre-Manche, Axel Disasi a égalisé pour offrir un point à sa nouvelle formation.

Disasi baptisé

Un choc lancé pleine balle dès les premières minutes, rouges comme bleus n’hésitant pas à se porter à l’attaque à la moindre opportunité. De l’extérieur de la surface, Mohamed Salah trouve le haut de la transversale (12e), tandis qu’Alisson sort à propos dans les pieds de Nicolas Jackson (16e). Une rencontre débloquée par une passe merveilleuse de l’Égyptien pour Luis Díaz, qui ouvre le score en taclant (0-1, 18e). Les Reds prennent les choses en main à Stamford Bridge : servi en position idéale, Salah voit Thiago Silva se glisser sur la trajectoire de sa frappe (26e), avant que son but du break ne soit refusé par la vidéo pour un hors-jeu (29e). Le moment choisi par Chelsea pour se révolter : à la suite d’un corner mal dégagé, la remise de la tête de Ben Chilwell profite finalement à Axel Disasi, qui se jette pour égaliser (1-1, 37e). La VAR s’occupe ensuite de faire redescendre la température en annulant le but du même Chilwell (39e), mais c’est insuffisant pour freiner des Blues qui terminent fort, à l’image de cette reprise au-dessus de Nicolas Jackson (43e).

Chelsea aux points

Liverpool essaie de sortir la tête de l’eau à la reprise : Virgil van Dijk envoie une frappe lointaine juste au-dessus de la lucarne (49e) et Nicolas Jackson n’est pas loin de dévier un corner dans son but d’une main involontaire (53e). Un simple intermède dans la domination des joueurs de la capitale. Décalé sur la gauche de la surface, Ben Chilwell se heurte à Alisson (55e) et la maîtrise de Chelsea se fait plus forte. Au terme d’un long rush, le très remuant Jackson bute finalement sur Alisson en bout de course (71e). Une situation qui frustre grandement Mohamed Salah, énervé et chambré par Stamford Bridge au moment de quitter la pelouse. La fin de partie est plus décousue et les jeunes pousses lancées de part et d’autre ne parviennent pas à faire la décision, pas plus que Darwin Núñez (88e, 90e+3) ou Mudryk (90e+4). En revanche, il faudra bien finir par se départager dans le dossier Moises Caicedo.

SOFOOT.COM