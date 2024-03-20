Publié le 11 Sep 2026 - 16:50
RDC

Un incendie dans une école à Bukavu tue au moins 25 enfants

 

En République démocratique du Congo, un nouvel incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans la ville de Bukavu, dans l’est du pays. Pour l’instant, le bilan est d’au moins 27 morts : des écoliers décédés alors qu’ils tentaient de fuir les flammes qui s’étaient propagées à deux établissements du quartier de Kadutu, un quartier populaire qui surplombe la ville. Il y a quelques jours déjà, le marché principal de Kadutu est parti en fumée.

 

Les habitants du quartier de Kadutu sont sous le choc. Deux écoles et des dizaines de maisons en bois ont été détruites. L’incendie s’est déclaré ce jeudi 10 septembre dans la matinée, vers 9 heures. Selon des témoins, le feu est parti d’un groupe de maisons et s’est propagé à deux complexes scolaires de la commune de Bagira, alors que les enfants étaient en plein cours.

Les élèves étaient en classe. Ils ont paniqué à l’approche du feu, raconte Innocent Rukiko, l’un des enseignants du complexe scolaire Ujamaa. Dans la bousculade, certains ont été piétinés. « Il y a même des enseignants qui sont gravement blessés. Parmi les élèves morts et d’autres qui sont blessés, ce sont ceux qui n’étaient pas aptes à courir, il y en a qui montaient sur d’autres, le temps qu’ils étaient en train de courir. La majorité de ces élèves morts sont des petites filles de l'âge entre 6 ans et 14 ans », explique-t-il.

Au milieu des décombres, Nsimire Rushuda, une mère de quatre enfants scolarisés dans un des établissements, tente de retrouver les siens. « Deux de mes enfants sont blessés et je n'ai pas encore vu les deux autres. Je garde confiance, je vais les retrouver car ils n'étaient pas parmi ceux qui ont été transférés à l'hôpital. En plus, tout a été brûlé. Nous ne savons pas où nous allons dormir », confie-t-elle.

Un bilan provisoire de 26 morts et 29 blessés

Le feu est parti de maisons voisines, explique le chef de quartier. La plupart des constructions sont en planche. Il y a eu une forte bousculade, ajoute-t-il, poussant les élèves à se marcher les uns sur les autres.

Imani Munganga Lumière était enseignante dans l’un des établissements, elle connaissait la plupart des élèves. « Ce qui me fait tellement mal au cœur, c’est de voir des petits enfants qui sont venus à l’école en étant vivants rentrer à la maison en étant des cadavres. Ça me fait mal en tant que pédagogue de voir des petits enfants que j’enseignais. Il faut que cette situation des incendies s’arrête vraiment ! », déplore-t-elle.

Les dégâts sont importants. Manches retroussées, le président communal de la société civile, Christian Baguma, a fait le tour du site et des structures sanitaires pour constater l’ampleur des dommages. L’origine de l’incendie est inconnue et le bilan provisoire, qui pourrait encore s'alourdir, est pour l’instant de 27 morts et de 30 blessés, selon les autorités locales.

De tels sinistres sont fréquents dans les villes de RDC, largement dépourvues de matériel anti-incendie, et sont souvent causés par le manque de distanciation entre les bâtiments et des raccordements illégaux au réseau électrique. Un deuxième incendie s'est déclaré jeudi dans le quartier de Cimpunda, toujours à Bukavu. Aucune victime n'est à déplorer, mais des dizaines de maisons sont complètement détruites.

RFI

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international
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