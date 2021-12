Prix danse

Pour sa première participation au concours chorégraphique Solo Simply, Binta Sylla dit ‘’Thiat’’, remporte le Prix Jeune Espoir Yongonlon. Sa création ‘’Sans Obstacles’’ a été primée. La Sénégalaise était en lice avec 13 autres finalistes originaires du Mali, du Cameroun, d’Afrique du Sud, de Madagascar, etc. Sa chorégraphie illustre la capacité et le devoir de surmonter les infortunes inhérentes à l’existence et à se développer en dépit de l’adversité. Danser librement dans une énergie, une motivation et une forte ambition féminine et cela aux rythmes et sonorités sérères en interaction avec des images numériques, d’après un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

Elle est réalisée en co-production avec l’association Kaay Fecc, l’Agence 27, la Maison des Cultures urbaines de Dakar, le Centre culturel Blaise Senghor, Les Comptoirs du Fleuve, et le Musée de la Photo de Saint -Louis. En outre, Africa Simply the Best est un concours qui donne l’opportunité aux jeunes chorégraphes sélectionnés à travers l’Afrique de présenter leurs propositions artistiques face à un jury pluridisciplinaire de six membres et au public de la ville de Bobo-Dioulasso qui attribue le prix du public. Les travaux de jury désignent les lauréats de chaque édition parmi les finalistes à partir des critères axés sur la créativité ; l’originalité ; l’innovation et la pertinence du projet.

La lauréate de cette année est une jeune danseuse originaire du Saloum, dans la région de Kaolack. Elle vient d’une famille sérère où la danse est naturellement pratiquée. Elle a commencé dès l’âge de 15 ans, les styles Hip hop et Krump. Son talent dans ces deux genres est couronné en 2013 année où elle remporte le Battle régional de hip hop de Kaolack, en catégorie Krump. Ce succès la motive à entamer une vraie carrière professionnelle.

A partir de 2014, elle se focalise sur la formation et participe à des compétitions et des créations. Elle fréquente régulièrement, entre autres, l’Ecole des Sables de Toubab Dialaw, le Centre Culturel régional de Dakar, Blaise Senghor, Kaay Fecc, le Château de Saint-Louis et Kër Thiossane où elle se fait encadrer par des personnes venues d’horizon divers et pratiquant des techniques variées.