Hier, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a encore été à la Direction générale des Élections pour corriger ses erreurs. Il a rendu compte à ses camarades lors d’une conférence de presse tenue par les responsables.

‘’Puisque Anta Touré était déjà sur la liste des suppléants, elle ne peut donc remplacer Fama Mbengue. C’est pourquoi je suis allé à la DGE le dimanche pour la remplacer. Ils m’ont dit que le président de la commission n’était pas sur place. J’y suis allé encore aujourd’hui (hier) avec un huissier de justice. Mais ils n’ont pas voulu prendre, comme à leur habitude, la lettre. Je leur ai dit : dès lors que Mme Anta Touré ne peut remplacer Fama Mbengue parce qu’elle est déjà dans le jeu, Fama reste toujours inéligible et doit être remplacée par une autre personne. À notre grande surprise, on a trouvé une administration qui, au lieu de se limiter à faire son travail, s’est substituée en un juge’’.

À en croire Déthié Fall, le commissaire Abdoul Aziz Sarr leur aurait dit qu’ils ne peuvent pas prendre le dossier. ‘’Il a demandé à la Cena qui a dit la même chose, au DFC qui a dit la même chose, de même que Niane. Arrivé au commissaire Ndiaye, ce dernier a commencé à expliquer que Fama Mbengue doit être éjectée des listes… On ne l’a même pas laissé continuer ; le commissaire Sarr lui a dit : ‘Et si on l’éjecte de la liste, celle-ci devient incomplète.’ Ils ont donc commencé à juger, alors que ce n’est pas leur rôle… Cette forfaiture ne passera pas’’.

Embouchant la même trompette, Khalifa Ababacar Sall s’est indigné que la commission se soit toujours précipitée pour notifier aux opposants leurs manquements, alors que quand il s’agit de Benno Bokk Yaakaar, elle traine les pieds. ‘’Le pays, fulmine-t-il, est en danger. Le peuple est interpellé par des agissements inadmissibles de l’Administration. Alors qu’elle a fait des notifications à tous les partis de l’opposition qui n’ont pas respecté le parrainage, elle est restée aphone sur la violation de la même loi par BBY. Alors qu’elle s’est empressée à nous notifier l’irrecevabilité de notre liste à Dakar, elle s’est tue sur la violation de la même disposition faite par Benno…

Et maintenant, ils veulent écarter la liste nationale de Yewwi de la course, en violation de toutes les lois. Cette forfaiture ne passera pas’’. Pour barrer la route à ce qu’il considère comme ‘’Kumba am ndéy Kumba amul ndéy’’, il en appelle à la mobilisation de tous les citoyens. Khalifa Ababacar Sall : ‘’Dans quelques semaines, dans quelques heures, dans quelques instants, nous allons tenir une grosse assemblée générale d’information. Ce sera un rassemblement populaire pour expliquer au peuple ce qui est en train de se passer, afin que nul n’en ignore. Nous appelons tous les leaders d’opinion. Que chacun prenne ses responsabilités. Kumba am ndéy Kumba amul ndéy du jall.’’

M. AMAR