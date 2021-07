Pour une meilleure mise en œuvre du Programme d’amélioration de la qualité de l’équité et de la transparence (Paquet), le plan qui met en œuvre la politique éducative du gouvernement du Sénégal, pour la période 2018-2030, le Projet d’amélioration de l’éducation de base en Casamance (Paebca) a été initié.

D’un coût de 6,5 milliards F CFA et financé par l’Agence française de développement (AFD), il a permis de construire, selon le coordonnateur national adjoint du Paebca, 30 écoles élémentaires et collèges, en absorption des abris provisoires qui étaient importants dans la région de la Casamance naturelle, notamment Sédhiou et Ziguinchor. Ces écoles élémentaires et collèges qui accueillent environ 9 000 élèves, selon l’inspecteur de l’éducation Ibrahima Diagne, sont entièrement équipés en mobilier scolaire et en bureau (tables-bancs, chaises, armoires, etc.), en matériel informatique (ordinateurs et tablettes), de laboratoires mobiles, notamment des chariots en sciences.

Aussi, poursuit-il, 984 enseignants de l’élémentaire et du moyen ont bénéficié d’un rattrapage académique en français. ‘’Des renforcements de capacités sont faits à l’endroit des cadres du système, dans les deux académies : inspecteurs de l’éducation, formateurs de CRFPE. En plus des enseignants, avec la production de ressources pédagogiques et didactiques élaborées avec l’appui d’experts internationaux. A terme, le projet va améliorer les conditions d’accueil et de scolarisation ainsi que la qualité des apprentissages des élèves. Ceci contribue manifestement à la formation du capital humain décliné dans le Plan Sénégal émergent, en son axe 2’’, a confié M. Diagne lors d’un point de presse.

CHEIKH THAM