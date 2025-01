Dans le cadre du projet de souveraineté économique, le gouvernement du Sénégal prévoit des concertations avec les industriels et les opérateurs économiques. Hier, en Conseil des ministres, le président Diomaye Faye a demandé la restructuration du cadre global de promotion de l’attractivité du Sénégal et de la compétitivité de l’économie nationale en consolidant et en engageant les réformes prioritaires relevant de chaque secteur et de chaque ministère.

‘’La Vision Sénégal 2050 fait le pari du renforcement du rôle de premier plan du secteur privé dans le développement économique et social national’’, a-t-on indiqué dans la note du Conseil des ministres d’hier.

Ainsi, le Premier ministre devra engager des concertations pragmatiques avec les industriels et les opérateurs économiques afin de déterminer les modalités consensuelles de pilotage du développement du secteur privé national, en tenant compte des contraintes et opportunités liées au contexte international.

Selon le chef de l’État, ces consultations sont indispensables pour accélérer la finalisation du projet de loi sur la souveraineté économique. Ce projet, d'après Diomaye Faye, sera la traduction politique d’une volonté collective et résolue de bâtir ‘’une économie endogène, force motrice de la transformation systémique du Sénégal’’.

Dans cette perspective, il est demandé au PM Ousmane Sonko de superviser la restructuration du cadre global de promotion de l’attractivité du Sénégal et de la compétitivité de l’économie nationale, en consolidant et en engageant les réformes prioritaires relevant de chaque secteur et de chaque ministère.

D'après le président de la République, il faut renforcer le positionnement institutionnel de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) sur le segment des incitations et du suivi opérationnel de l’environnement des affaires par la définition d’une nouvelle doctrine de promotion des investissements et de l’attractivité du Sénégal. La réactivation de l’Observatoire national des investissements (ONI), désormais logé à la primature, est également requise.

Un Conseil interministériel sur le tourisme, dans les jours à venir

Dans ce sens, Diomaye Faye a demandé au chef du gouvernement, en relation notamment avec les ministres chargés de l’Économie, des Finances, du Commerce, de l’Industrie et du Numérique, de coordonner l’organisation, sous la conduite opérationnelle de l’Apix, du Forum Invest in Sénégal les 24 et 25 avril prochains. ‘’Cet événement économique sera un moment exceptionnel de promotion de la destination Sénégal en termes de partenariats et d’investissements directs étrangers’’, a-t-on indiqué.

Selon le chef de l’État, le tourisme représente un secteur stratégique dans le déploiement de la Vision Sénégal 2050 et la création d’emplois. À ce titre, il est demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de consolider, en concertation permanente avec les acteurs, la relance du secteur et la promotion des sites et potentialités touristiques du Sénégal. Le président de la République a souligné l’urgence de renforcer les dispositifs de sécurisation de toutes les zones et de tous les sites et établissements touristiques du Sénégal, en réorganisant notamment la police touristique.

Il est d’ailleurs prévu, dans les prochains jours, un Conseil interministériel sur le tourisme. Les mesures urgentes et adéquates à prendre pour affermir le développement hardi du secteur y seront traitées.

Incendies et problèmes de sécurité dans les marchés

Il est demandé aux ministres du Commerce et des Collectivités territoriales de veiller, en relation avec les parties prenantes, à renforcer la sécurisation et la mise aux normes des marchés et espaces commerciaux sur l’étendue du territoire national. Ce, pour faire face à la récurrence des incendies et des problèmes de sécurité signalés dans plusieurs marchés du pays.

En outre, le chef de l’État a invité le ministre du Commerce à accélérer l’évaluation ainsi que la restructuration du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem) selon les nouvelles priorités de l’État en termes d’aménagements et de réalisations de sites et de projets commerciaux.

Administrateurs et managers publics

Par ailleurs, Diomaye Faye est revenu sur la première édition de la Conférence des administrateurs et managers publics (Camp) tenue le lundi 20 janvier dernier. Cette conférence engage les administrations sur de nouvelles voies de responsabilisation, de modernisation et de transformation en parfaite convergence avec les axes, orientations, priorités et objectifs de la Vision Sénégal 2050, selon le gouvernement. Celui-ci entend prendre les mesures requises pour vulgariser les recommandations de la conférence, en particulier les bonnes pratiques édictées par les organes et corps de contrôle, notamment l’amélioration de la gestion publique dans toutes ses dimensions.

Le président Faye a aussi appelé à l’accélération des réformes de la Fonction publique et à la finalisation du cadre d’application intégrale de la loi de 2022 sur le secteur parapublic et la gestion du portefeuille de l’État. Ainsi, il est demandé au PM de veiller à l’instauration d’une bonne gouvernance renforcée au sein des entités du secteur parapublic et des entreprises stratégiques.

Pour une diminution de la facture énergétique

Dans sa prise de parole, le PM a fait part de l’importance et de l’urgence attachées à la restructuration du secteur de l’énergie. À cet égard, il a indiqué la mise en place, sous la coordination du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, d’un Comité interministériel chargé d’élaborer une feuille de route et un plan d’action en vue de la résolution des problématiques conjoncturelles et structurelles du secteur. Le comité, fait-on savoir, devra également proposer des solutions pérennes, sous réserve des contraintes budgétaires, pour une diminution de la facture énergétique.

Il est également indiqué que les conclusions du comité devront être prises en compte dans les orientations devant guider la finalisation du projet de loi portant restructuration de la Senelec et du projet de décret fixant les modalités de participation des investisseurs sénégalais ainsi que les conditions de détermination du plan de contenu local dans le secteur de l’électricité. L’ensemble de ce dossier doit être soumis au Conseil des ministres au cours du mois de février 2025.

BABACAR SY SEYE