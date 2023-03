Toujours en quête d'une première Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain semble s'éloigner de son objectif ultime saison après saison. Interrogé sur l'incapacité chronique du club de la capitale française à performer sur la scène européenne, Patrice Evra estime que le business a pris le pas sur le sportif au Parc des Princes. "J'ai un seul problème à Paris : on déballe le tapis rouge à tout le monde.

T'arrives, certains joueurs n'ont même pas dix matchs de Ligue des Champions. C'est Dani Alves à l'époque qui me disait : 'Mais Pat, ils ne vont jamais gagner la Ligue des Champions. T'arrives, on est des rockstars'. Dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard Lama, mais des Kardashian et compagnie. C'est un club show business.

Le football n'est pas la priorité, non. Après Nasser adore le club, ils font un boulot énorme. Mais la communication, quand je vais voir un match de Paris, c'est pour voir un concert. Je suis en VIP, champagne, petits fours...", a soutenu l'ex-latéral gauche pour RMC. "Mais les gars, où sont les anciens ? Quand tu vas à United, sur le siège il y a écrit Evra, le nom de légendes... Il n'y a pas Leonardo Di Caprio qui va venir voir le match, on n'est pas à Hollywood. Les gars rigolent et pensent que ce sont des détails et que je suis fou. Mais ce sont des priorités.

À un moment, il va falloir faire changer cette politique. Faites venir les anciens, ça va ramener une énergie positive. Il y a des gens aujourd'hui qui supportent Paris seulement parce qu'ils se disent que les Qataris ont mis plein de fric. Paris a une histoire. Je parle de Valdo, Raí... À l'époque, Valdo est venu nous voir à l'entraînement à Manchester United. Il était surpris que je le reconnaisse. Paris, c'est une histoire, pas quand les Qataris ont repris le club", a terminé Evra.

…Ramos n'envisage pas une grosse baisse

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central du Paris Saint-Germain Sergio Ramos (37 ans, 24 matchs en L1 cette saison) dispose d'un avenir incertain. Jugé sur ses performances lors de cette fin de saison, l'Espagnol se montre conscient qu'il devra réaliser un effort sur le plan financier pour prolonger son aventure avec le champion de France en titre. Pour autant, d'après les informations du quotidien L'Equipe ce jeudi, l'ancien Madrilène n'a pas l'intention de réaliser un énorme sacrifice pour rester à Paris.

Avec une proposition XXL de la part d'Al-Nassr, prêt à lui offrir 30 millions d'euros net par an sur deux saisons, Ramos dispose d'une solution de repli très lucrative dans l'hypothèse d'un échec des discussions avec le PSG.