À la tête de Géoconsulting, une entreprise créée par un groupe de 18 étudiantes et étudiants spécialisés notamment en géomatique, Khalla Niang n’a jamais pensé soumissionner aux marchés publics, croyant que c’est la chasse gardée de quelques privilégiés. Grâce à ce programme, elle a une tout autre vision de la commande publique et a réussi à décrocher son premier marché.

Accéder aux marchés publics, ils sont nombreux les chefs d’entreprise, hommes comme femmes, à penser que c’est un privilège réservé à quelques élus de la République. Parfois, il suffit de s’y intéresser un peu pour se rendre compte que ceci est loin d’être une évidence absolue.

Originaire de Keur Madiabel, Khalla Niang était loin de s’imaginer, en mettant en place leur entreprise Géoconsulting Service, qu’ils pourraient un jour soumissionner dans des appels d’offres, a fortiori compétir et gagner.

Pourtant, grâce à cette formation de l’ARMP et de l’ONU femmes, ils y ont cru, ont tenté et ont pu remporter leur tout premier marché. La jeune directrice générale de 29 ans se réjouit : ‘’La formation nous a apporté beaucoup de choses. Avant, on n’osait même pas soumissionner à un marché public ; ce n’était même pas dans nos rêves. Non seulement nous ne connaissions pas les procédures, les documents à fournir, mais aussi nous pensions que les jeux sont faits à l’avance. Maintenant, tout a changé. Nous savons que nous avons de réelles chances. Il suffit d’y croire et de faire de bons dossiers.’’

Depuis, c’est la manière même de voir le business qui s’est littéralement métamorphosé chez ces jeunes ‘’cracks’’ qui, jusque-là, ne voyaient pas plus loin que les petits émoluments payés par des cadets étudiants à l’université, pour des sessions de renforcement de capacités. Mme Niang de confier : ‘’Nous étions surtout dans les formations pour les étudiants ; nous nous activions essentiellement dans les sessions de formation…’’

Avec la formation, les ambitions ont sensiblement été revues à la hausse. La cible, ce ne sont plus que les étudiants, mais ce sont les entreprises, privées comme publiques. Et on commence à avoir goût aux marchés à millions. La directrice revient sur comment ils ont fait pour décrocher leur premier marché. ‘’On a eu écho du lancement de ce marché par la Direction de l’Emploi ; on s’est rapproché de la direction pour déposer notre offre et nous avons été retenus. C’est vrai que ce n’était pas un marché faramineux ; c’était pour 2 millions, mais nous en étions très heureux.’’

À propos de la nature du marché, il s’agissait de recenser l’ensemble des demandeurs d’emploi au niveau de la ville de Dakar, mais aussi les opportunités d’emploi.

Dirigée par Khalla Niang, Géoconsulting Service a été créée en 2018 par un groupe de 18 jeunes diplômés issus essentiellement du Département de géographie de l’Ucad. Spécialisée dans la géomatique, la cartographie et la formation professionnelle, la coordinatrice raconte, fière : ‘’Au début, ce n’était pas une entreprise, c’était juste un groupe de jeunes qui évoluent dans les différents domaines comme la géographie, la géomatique, la bureautique… On s’est regroupé pour donner des formations aux autres étudiants. Après, on s’est dit pourquoi ne pas se formaliser et essayer d’aller plus loin ?’’