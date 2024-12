Lucia Dos Passos, troisième vice-présidente du Parlement panafricain, a présenté ce jeudi une initiative pour les réparations historiques en Afrique.

Le Parlement panafricain a entamé une initiative ambitieuse visant à promouvoir une “justice historique pour les peuples africains”. Jeudi, lors d’une rencontre tenue à Dakar, Lucia Dos Passos a annoncé l’élaboration d’une loi modèle qui permettra aux pays africains de réclamer “justice, dignité et réparations auprès de leurs anciens colonisateurs”.

Selon la troisième personnalité du Parlement, cette loi servira de cadre de référence pour harmoniser les démarches des pays africains dans leurs négociations avec leurs anciennes métropoles. “Il s’agit de travailler sur une loi modèle qui poussera les anciens colonisateurs à une restitution digne de la justice. Cette loi sera partagée avec tous les pays représentés au sein du Parlement panafricain”, souligne-t-elle.

Cette annonce intervient dans le cadre de consultations organisées pour marquer les 20 ans du Parlement panafricain, une institution dédiée à la promotion de l’harmonisation législative, de la gouvernance inclusive et des idéaux panafricains.

Lucia Dos Passos a insisté sur le fait que la restitution ne doit pas se limiter à des “compensations financières ou matérielles, mais doit inclure” une “reconnaissance officielle des injustices historiques, un engagement structurel pour corriger les inégalités héritées de l’ère coloniale”. Sans oublier la “réhabilitation des victimes et de leurs descendants par des mesures concrètes et durables”. La parlementaire pense aussi à l'avenir. Ainsi, elle affirme : “les réparations doivent être une promesse de construire un avenir plus équitable pour les générations futures”.

Selon Lucia Dos Passos, cette réforme ne pourra se faire sans la diaspora africaine et sa jeunesse. “La diaspora, reconnue comme la sixième région de l’Union africaine, est saluée pour son rôle historique dans les luttes pour la justice et l’innovation. Les jeunes Africains, quant à eux, sont appelés à s’investir dans des secteurs clés comme l’agriculture et l’industrialisation pour contribuer à la transformation économique du continent”.

Le Parlement panafricain appelle aussi les médias et la société civile à jouer un rôle de catalyseur dans cette quête de “justice et de dignité”. Ils sont invités à sensibiliser et mobiliser les populations sur l’importance de ces réparations pour le développement et la souveraineté du continent.

En gros, selon la troisième vice-présidente, cette initiative marque un “tournant décisif dans les relations entre l’Afrique et ses anciens colonisateurs. Elle reflète une volonté commune de restaurer l’histoire, tout en forgeant un avenir basé sur le respect mutuel, la justice et l’équité”. Le Parlement panafricain espère que cette démarche aboutira à une restitution véritablement transformatrice, renforçant ainsi “l’unité, la dignité et l’autonomie du continent africain”.

MAMADOU DIOP