Réseau de faussaires démantelé

Dans un communiqué, la police nationale a informé du démantèlement d’un ‘’vaste réseau de faussaires spécialisés dans la falsification de documents de voyage’’. C’est précisément le commissariat d’arrondissement de Guinaw-Rails qui a procédé à l’opération en exploitant un renseignement faisant état ‘’de la présence d’un groupe actif dans la contrefaçon de passeports’’. Ainsi, ‘’neuf personnes ont été interpellées à Guinaw-Rails Sud.

Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont saisi plus de 30 passeports ainsi qu’un important lot de matériels servant à la confection de faux documents, notamment du dissolvant, du diluant, des lames, des barres et des craies de couleurs variées, des crayons, du coton, deux visas expirés détachés de leurs passeports d’origine (l’un à destination du Canada et l’autre de l’espace Schengen), une carte de commerçante et une carte d’import-export’’.

Amenés au commissariat, ‘’les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique ainsi que pour complicité. À cet effet, la police nationale poursuit ses investigations afin d’identifier et d’interpeller tous les complices impliqués dans ce réseau’’.