Petit coup de tonnerre en Espagne. Le Real Madrid a pris contact avec Julian Alvarez (26 ans, 29 matchs et 8 buts en Liga cette saison), et l'attaquant de l'Atletico s'est montré ouvert à un changement de club madrilène.

Or, dans un communiqué, la Maison Blanche a révélé qu'elle avait transmis une offre de 150 millions d'euros aux Colchoneros, en avouant, en toute transparence, l'échec des négociations ! "Le Real Madrid annonce qu'à la suite de la réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui, il a fait une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julian Alvarez.

Après l'avoir étudiée et évaluée, l'Atlético de Madrid a remercié le club pour l'offre, faite dans le cadre des bonnes relations existant entre les deux clubs, et l'a rejetée, invoquant la clause libératoire du joueur", stipule la déclaration officielle des Merengue. La clause libératoire de l'Argentin s'élève à... 500 millions d'euros. Refus définitif ou stratégie pour négocier un montant plus élevé ?