À l'occasion d'une conférence de presse ce samedi, le Collectif des enseignants du privé détenteurs du diplôme professionnel a fait part de son ressenti sur le recrutement en cours de 2 000 enseignants. Ces acteurs de l'éducation nationale se sentent lésés par le critère de l'âge fixé entre 18 et 35 ans.

La nouvelle volonté de recrutement affichée par le ministère de l'Éducation nationale ne fait pas que des heureux. Bien au contraire, les enseignants du privé invitent la tutelle à revoir sa copie, concernant un critère de sélection relatif : la tranche d'âge des candidats. Réunis autour d'un collectif, ils estiment que ce point précis est discriminatoire.

‘’Pour le recrutement des 2 000 enseignants, le critère de l'âge fixé entre 18 et 35 ans exclut de facto des milliers d'entre nous. C'est ainsi que nous demandons un rééchelonnement de 10 années supplémentaires, voire plus, jusqu'à 50 ans même, pour maximiser nos chances, afin de donner à chacun cette opportunité d'être recruté dans la Fonction publique’’, soutient le porte-parole du jour, Ibrahima Thiam.

L'enseignant poursuit : ‘’Ce recrutement est une chance inespérée pour nous ; on l'a longtemps souhaitée. Ça serait dommage, alors qu'on escomptait voir enfin le bout du tunnel, qu'une question d'âge vienne réduire à néant tous nos espoirs. D'autant plus que nous sommes déjà tous opérationnels.’’

Il en dit plus sur l'état de leurs compétences : ‘’Nous sommes détenteurs du Certificat élémentaire d'aptitude pédagogique (CEAP) et du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Aucune formation, aucune mise à niveau ne sera nécessaire. Nous sommes prêts à servir n'importe où le devoir nous conduira à travers tout le territoire national.’’

L’État invité à revoir sa copie

Se succédant à son collègue enseignant, Ibrahima Baldé appelle les hautes autorités à rectifier le tir au plus vite. ‘’Nous interpellons le président de la République lui-même, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre, le ministre de tutelle et celui du Travail pour qu'ils corrigent. Nous désirons vraiment de meilleures conditions d'existence. Dans le privé, la rémunération et l'épanouissement de l'enseignant, d'une manière générale, sont précaires’’.

Monsieur Baldé estime que ce critère d'âge inclus dans le processus est en soi une vraie reculade. ‘’Nous rappelons que leurs prédécesseurs avaient étendu la limite d'âge à 40 ans, un choix qui a permis d’intégrer des professionnels compétents et expérimentés dans la Fonction publique, renforçant ainsi la qualité de l’enseignement public. Pourquoi revenir sur une mesure qui a démontré toute son efficacité ?’’, se questionne M. Baldé.

Selon lui, il faut privilégier les professionnels d'abord pour mettre à l'abri le système éducatif d'un énième coup de régression de niveau. ‘’Ça serait une grave erreur d'aller piocher chez d'autres qui n'ont aucune expérience professionnelle. C'est le secteur de l'éducation qui souffre, il faut le reconnaître, d'un certain problème de qualité depuis un certain temps, qui va en pâtir davantage’’.

Rappelons que le déficit d’enseignants dans le système éducatif sénégalais est estimé à 4 527 postes vacants. C'est dans le but de combler ce gap que le gouvernement a annoncé, vendredi dernier, le recrutement imminent de 2 000 enseignants.

Mamadou Diop