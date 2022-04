25 milliards de francs CFA. C’est le coût global des travaux de la réhabilitation et de la construction de l’aéroport de Kolda. Le démarrage des travaux est prévu le 5 mai 2022. La nouvelle a été donnée par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, lors d’un CRD tenu à Kolda.

Dans quelques mois, Kolda aura son aéroport de dimension internationale. Le coup d’envoi des travaux de la réhabilitation et de la construction de l’aéroport est prévu, le 5 mai prochain. Le directeur général de l’AIBD SA, chargé de l’exploitation et de la gestion des aéroports civils du Sénégal, renseigne que les travaux seront réalisés ‘’en urgence pendant six mois’’. Doudou Ka d’ajouter : ‘’Près de 100 emplois directs vont être créés, mais également, plus de 150 à 200 emplois indirects qui vont concerner. Le coût global des travaux de l’aéroport de Kolda est autour de 25 milliards de francs CFA. Aujourd’hui, il n’y a que des avions de type ATR qui peuvent atterrir à Kolda. Après les travaux, des Airbus 220 et 320 pourront quitter l’Europe et venir directement atterrir à Kolda.’’

Selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens, toutes les dispositions sont prises pour un démarrage effectif dans les meilleurs délais. ‘’Les études préliminaires, à savoir les études économiques, les études techniques et les études d’impact environnemental et social sont déjà réalisées. La région de Kolda, qui est frontalière avec la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau offre, sur le plan touristique, des potentialités extraordinaires’’, renseigne Alioune Sarr.

La rencontre a été présidée par le gouverneur Ousmane Kane, en présence du ministre de l’Agriculture Moussa Baldé et de l’ensemble des chefs de service de la région. Ce programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, initié par le chef de l’Etat, va révolutionner et rendre fluide le transport interurbain à Kolda et impacter positivement l’économie locale.

NFALY MANSALY