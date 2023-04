Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a répondu à la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) qui a indiqué que le report de sa manifestation du 3 avril prochain s'est fait à la suite d’une concertation avec de hauts gradés des forces de défense et de sécurité. Le directeur de l’Information et des Relations publiques des armées a aussi réagi.

La coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a décidé d’ajourner sa manifestation du 3 avril 2023 qui était prévue sur l'étendue du territoire national. Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’ hier, elle indique que cela fait suite à ''des échanges avec de hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays'' et aussi aux résultats de larges concertations.

''La coalition réitère que les tensions politiques sont le seul fait d'un régime aux abois et en perte de repères. Elle appelle donc le peuple sénégalais, et particulièrement la jeunesse, à rester mobilisé pour la libération immédiate de tous les détenus politiques des geôles de Macky Sall'', lit-on dans la note.

Dans la foulée de cette publication, le ministre des Forces armées est monté au créneau, profitant d'une tribune offerte par la Task force républicaine, hier. D'après lui, l'armée n'est liée ni de près ni de loin à une concertation avec l'opposition. Il dénonce une incitation au coup d'État. ''Je voudrais dire que l'armée sénégalaise est une armée loyale. L’article 45 de notre Constitution dit que le président de la République est le chef suprême des armées. Et cette armée est républicaine, professionnelle, au service de la Nation. Elle entend le prouver. Ce qui explique que, depuis l'indépendance, elle n'a jamais été mêlée à des coups d'État. Des incitations, pour se faire, ne pourraient être acceptées'', a pesté Me Sidiki Kaba.

Le ministre assure l'opinion nationale que les FDS exécutent des missions avec ''professionnalisme, avec sérieux, dans la l'égalité des règles'', tout en indiquant qu’il ne voudrait pas donner du crédit à la déclaration de Yaw.

Poursuivant, Me Kaba souligne que la fête nationale du 4 avril est sacrée. ''C'est la fête des forces armées et de la jeunesse. C'est la fête qui consacre notre accès à la souveraineté internationale’’, dit-il.

Ainsi, le ministre de Forces armées rassure que les dispositions nécessaires seront prises pour la réussite de cet événement hautement important. ''Cette fête doit se dérouler dans d'excellentes conditions. Et il en sera ainsi. Parce que toutes les dispositions seront prises pour que les Sénégalais puissent fêter et montrer à la face du monde qu'il y a une symbiose entre le peuple et son armée et avec son chef suprême'', a conclu Me Sidiki Kaba.

Dans la soirée, un communiqué du directeur de l’Information et des Relations publiques des armées (Dirpa), le colonel Moussa Koulibaly, est parvenu à ‘’EnQuête’’. Il mentionne : ‘’Dans un communiqué publié ce vendredi 31 mars 2023, il est fait mention de concertation entre acteurs politiques et gradés des forces de défense et de sécurité. L’État-major général des armées invite les acteurs politiques de tous bords et la société civile à tenir l’armée nationale hors du débat politique pour l’intérêt de la Nation. Cette dernière entend garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes.’’

Par ailleurs, lors de ce premier rendez-vous des membres de la Task force républicaine, il a été question d'un débat autour de la candidature du président Macky Sall pour l'élection présidentielle de 2024. Une candidature soutenue par de hauts responsables du gouvernement, dont Aïssata Tall Sall et Ismaïla Madior Fall.