Resilience

Hier, le gouvernement sénégalais, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (Fida) et le Programme alimentaire mondial (Pam), procédaient au lancement officiel d’un programme conjoint qui vise à renforcer la résilience des populations rurales sénégalaises face aux changements climatiques, aux conflits et à la Covid-19.

Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, il est indiqué qu’il s’étend sur une période de six ans. ‘’Le montant total du financement s’élève à 27,948 millions d’US$, y compris le financement parallèle du Fonds vert pour le climat. Pour la première phase de trois ans, le total des financements mobilisés s’élève à 3,74 milliards F CFA, équivaut à 6,5 millions d’US$’’, informe-t-on.

L’agriculture est l’un des secteurs-clés de l’économie sénégalaise et un levier en faveur de la croissance inclusive, de la sécurité alimentaire, de l’emploi et de la réduction de la pauvreté. ‘’Toutefois, la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles (eaux, terres fertiles, pâturages) due au changement climatique, associée à des pratiques agricoles inappropriées, affectent fortement la productivité des systèmes de productions agricoles et les petites exploitations familiales qui entrent dans un état d’insécurité alimentaire et de pauvreté. De plus, les ménages pauvres, les femmes et les jeunes sont les plus touchés et depuis mars 2020, leur vulnérabilité est accrue par les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur les moyens de subsistance’’.

...En outre, il est dit que ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité des opérations du Fida et dans les objectifs du programme d’options stratégiques pour le Sénégal (Cosop 2019-2024). ‘’Il est également dans la droite ligne de la Stratégie de développement et de la sécurité (SDS) adoptée par les cinq chefs d'État du G5 Sahel ainsi que des stratégies, programmes et priorités en faveur de la résilience du Sénégal, notamment le Plan Sénégal émergent (PSE 2035) qui définit les bases et les orientations principales à l’horizon 2035, le Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (Pracas) et le Plan national de développement de l’élevage actualisé en 2016’’, lit-on dans la note.

Aussi, ‘’la mise en œuvre de ce projet qui implique les trois agences du Système des Nations Unies basées à Rome, à savoir le Fida, la FAO et le Pam permettra, en mettant à profit leurs expertises respectives, de garantir une intégration et une durabilité effective dans la chaine des valeurs allant de la production tenant compte des enjeux nutritionnels, au renforcement des capacités de gestion après-récoltes, à la commercialisation de produits dans un environnement social stable’’.