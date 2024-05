RESTRUCTURATION DE « PASTEF/LES PATRIOTES »

Dans le cadre de la restructuration du parti, le Directoire de « Pastef/Les Patriotes » avait entrepris le renouvellement de ses instances de base. Toutefois, une mesure transitoire et conservatoire de suspension provisoire, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les opérations de vente de cartes de membres ainsi que de création et/ou de renouvellement des structures de base aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger, a été prise, pour garantir la conformité de la composition et le fonctionnement des structures du parti avec les statuts et le futur règlement intérieur en attente de validation par le Bureau politique national.

Dans la perspective de la tenue du premier congrès du parti qui se tiendra sous peu, toutes les opérations de vente de cartes de membres ainsi que de création et/ou de renouvellement des structures de base de « Pastef/Les Patriotes » sont gelées jusqu’à nouvel ordre aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger, souligne un communiqué. Sont concernées par cette mesure de gel temporaire « les cellules, sections, coordinations ainsi que les directoires et mouvements nationaux ». L’objectif visé est de « finaliser le futur règlement intérieur et de compléter les statuts du parti adoptés en 2021 en attente de validation par le Bureau politique national ».

Toutefois, cette mesure prise à titre provisoire ne devrait pas affecter les activités courantes de mobilisation, d’animation et de communication des structures déjà constituées. « Cette pause stratégique ne devrait pas affecter les activités courantes de mobilisation, d’animation et de communication des structures déjà constituées », poursuit la source. En conséquence de quoi, « le parti compte sur la collaboration de ses membres pour une transition en douceur vers ce nouveau cadre réglementaire » devant régir son organisation et son fonctionnement.

Malamine CISSE