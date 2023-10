Retour PDS

Aux élections législatives, n’ayant pas été investi, Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais avait décidé de quitter les rangs. Hier, dans une note, il a annoncé son retour à la maison mère. ‘’Je suis très heureux de me retrouver dans ce haut lieu qui se trouve être la permanence nationale du PDS Oumar Lamine Badji. Un lieu rempli de symboles, de souvenirs et d’émotions pour moi et pour beaucoup d’entre nous’’, lit-on dans la note. ‘’J’ai aujourd’hui l’honneur et le privilège, en tant que président de l’Alliance nationale pour le développement du Sénégal (ALPDS), d’être à la tête d’une délégation composée de membres de son Comité directeur.

C’est un parti politique d’obédience libérale et d’inspiration ’wadienne’ mis en place il y a seulement quelques mois et qui a pu implanter ses antennes dans les départements de Pikine, Keur Massar, Thiès, Tivaouane, Linguère, Louga, Dagana, Mbacké et Saint-Louis’’, a informé Mayoro Faye. ‘’Suite au contact de ce grand parti qu’est le Parti démocratique sénégalais (PDS) , nous avons tenu plusieurs rencontres qui nous ont permis de procéder à une tournée d’information dans ces différents départements pour recueillir les avis des uns et des autres.

Et avons convoqué des assemblées générales ainsi que d’autres réunions pour déterminer ensemble une position. C’est ainsi que nous avons réussi le miracle, la baraka de l’unanimité pour soutenir la candidature de Karim Meissa Wade à l’élection présidentielle du 25 février 2024’’, a-t-il annoncé. ‘’Par la suite, les membres de l’ALPDS, particulièrement ceux dont le cœur n’a cessé et ne cessera de battre pour le président Abdoulaye Wade, le patriarche, le père du libéralisme africain, notre maitre, notre guide et notre inspirateur, m’ont donné carte blanche pour discuter avec le PDS, ce parti qui nous a formé, façonné et qui nous a appris à gérer toute situation dans la sérénité et la responsabilité.

C’est ainsi que j’ai décidé, avec l’accord du comité directeur et de l’assemblée générale transformée en congrès, tenu à Saint-Louis le lundi 25 septembre 2023, qu’au-delà d’un simple soutien au PDS et à son candidat, de fondre l’ALPDS dans le PDS et de redevenir désormais militant du Parti démocratique sénégalais à part entière’’. Dans ce sens, a-t-il fait savoir, il a été demandé ‘’à l’ensemble des militants de prendre toutes les dispositions utiles afin de s’engager sans délai, dans les opérations de parrainage du candidat Karim Wade, l’espoir du peuple’’. Par ailleurs, Mayoro Faye annonce la tenue, ce jour, d’un grand meeting à Saint-Louis pour fêter son retour au PDS dans l’unité et la fraternité. ‘’Montrer à nos adversaires politiques que le PDS est debout et uni’’, souhaite-t-il.