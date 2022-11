Sadio Mané, le «Socrates» de la Philanthropie Sénégalaise …

De Berlin à Bambali, de Paris à Dakar les félicitations ont fusés de partout de la planète pour saluer les performances historiques du footballeur sénégalais classé deuxième au si prestigieux ballon d’or de France football. Il n’est pas besoin ici d’énumérer les nombreuses prouesses du double ballon d’or africain et champion d’Afrique épique avec l’équipe du Sénégal lors de la CAN au Cameroun. Et d’ailleurs certains analystes et chroniqueurs épiloguent encore sur le réel poids de cette compétions continentale, sur le choix décisif du lauréat du ballon d’or. Mais enfin, ceci n’est pas notre propos ni d’ailleurs notre polémique...

Le fait marquant et qu’au-delà d’une simple consolation comme prétendu par certain, de cette cérémonie est que Sadio Mané a reçu le trophée « Socrates », du nom de ce joueur brésilien de renom, pour reconnaitre ses actions sociales et humanitaires. Un prix qui vaut son pesant d’or oh ! Que dis-je son pesant de cœur car c’est du cœur qu’il s’agit, de la dimension humaine, philanthropique de l’âme et de l’esprit charitable de la star qui aime le bien être de ses semblables ; de ses compatriotes et plus que tous de sa communauté d’origine Bambali.

Certains seraient tentés d’acclamer à la Bass Thione « anna gni ko beug ! » « Qui sont ceux qui l’aiment Sadio ?» et toute la planète s’ecrierai d’une seule et même voix « gnoo ngi nii » « Nous voici ! Nous voilà ! » Nous voici donc ceux qui saluent à sa démesurée valeur les actions humanitaires et philanthropiques de ce mécène des temps modernes doublé d’une humilité jamais feinte.

Sadio Mané mérite mille fois ce trophée « Socrates » pour les actions concrètes dans les domaines de l’éducation, la santé, le social, la formation et l’employabilité en vers sa communauté.

Lui qui a déjà réalisé sans tambour ni trompette des infrastructures clés qui ont un réel impacts sur la vie de la communauté comme une école construite et remise à l’Etat du Sénégal d’une valeur de 176 millions francs soit 270 000 euros.

Lui qui a érigé un hôpital pour prendre en charge les besoins en santé dans toute la région avec un budget de près de 346 millions soit 530 000 euros.

Lui qui octroie jusqu’à présent des bourses familiales à toute la communauté de Bmbali à hauteur de 50 mille francs par famille soit 70 euros.

Lui qui offre à chaque fois des kits scolaires et des tenues vestimentaires aux élèves et enfants démunis de la localité.

Lui qui a même construit une mosquée et réglé le problème de connectivité de son village d’origine en y implantant une antenne 4G grâce à un partenariat avec la société de téléphonie Orange.

Lui qui a récemment lors d’un match de football de gala dans le cadre de ses activités caritatives à Bambali a décidé de doter son village d’un stade de football ( remarquons qui’ il pratique ce sport et pourtant ne se focalise pas trop sur ce domaine).

Lui qui a certainement encore d’autres projets similaires et pour Bamabali et pour d’autres localités du Sénégal et de l’Afrique…

Sadio Mané pour faire gagner la Philanthropie au Sénégal …

En réalité, ce trophée « Socrates » nous montre le rôle au combien important que des milliers de ces stars et autres célébrités du continent pourrait jouer en dors de leur terrain de jeu de prédilection, dans le développement socio-économique de l’Afrique.

D’ailleurs au Sénégal, cette philanthropie se manifeste de mieux en mieux, des stars comme Gorgui Sy Dieng la souhaite plus accrue ; lui qui s’est aussi manifesté à travers sa fondation éponyme dans le domaine de la Santé en offrant du matériels de dialyse et d’oxygène d’une grande valeur au système sanitaire du pays et qui vient d’inaugurer une maternité équipée a Kebemer sa ville d’origine. C’est aussi ce que réalise la fondation « Hope » du coéquipier er mai de Sadio Mané, en l’occurrence Idrissa Gana Gueye dans le domaine de la santé et de l’accompagnement des enfants orphelins comme la pouponnière de Mbour et le centre « empire des enfants »

Lors de l’inauguration de la maternité à Kebemer comme Gorgui Sy Dieng lançait une invitation aux nantis du pays et autres fils prodigues de la diaspora sénégalaise de venir soutenir et impulser ce vent de mécénat qui sera à coup sûr salutaire pour les communautés.

L’enjeu est aussi bien saisi par des leaders comme Thione Niang à travers son programme de soutien aux jeunes intitulé « Give one projet » et surtout la démarche d’impulsion de l’entrepreunariât agricole à travers les « Jeufzone » un concept qui au-delà de l’aspect philanthropique insiste sur la dimension de l’autonomisation des jeunes et des communautés. Avec ces fondations et surtout avec ces exemples de philanthropie, il faut encourager la pratique et engager le maximum de bienfaiteurs à s’inspirer de ses actions pour créer un effet d’entrainement et ainsi installer progressivement un véritable écosystème du don.

Un défi qu’il faut relever en adressant les difficultés liées à la règlementation, à l’environnement juridique avec des remises fiscales plus incitatives, avec une politique de promotion de la philanthropie et surtout trouver un ancrage institutionnel fort et proactif à ces organisations humanitaires .

En cela le twit du président Macky Sall est assez révélateur car en postant ce texte « Meilleur sur le terrain et humaniste dans l’âme, Sadio Mané mérite cette belle récompense du trophée « Socrates » pour son investissement personnel au bénéfice de la communauté » ; Le président félicite notre « Nianthio national », mais également reconnait ici l’importance d’œuvrer pour la communauté et de contribuer à son bien être socio-économique. Il est donc avéré que l’impulsion stratégique de la philanthropie pourrai mieux soutenir les efforts de l’Etat au sein des communautés et accélérer les processus de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité . Si seulement on avait des Sadio Mané dans chaque localité du pays

Et d’ailleurs, le président Macky sall lui-même au delà du twit pourrai même allez beaucoup plus loin et c’est l’invite qu’on lui fait respectueusement de faire un geste similaire en vers la fondation de l’Université Cheikh Anta Diop, étant allumni de cette institution qui a récemment été désignée meilleure université francophone. Comme il l’avait fait dans le twit se félicitant ce cette distinction, le président SALL pourrait également mentionner ses collègues présidents africains et anciens pensionnaires de l’UCAD comme Mouhamed Bazoum du Niger et Patrice Talon du Bénin dans cet invitation à faire des dons à la dite fondation.

Mais aussi cet élan philanthropique au profit de la fondation qui assure des œuvres humanitaires et caritatives pour les étudiants, pourra même aller au-delà des chefs d’Etat et toucher tous les allumnis de l’université à travers une vaste campagne de lever de fonds et de dons aux profits de bonnes œuvres.

L’idée est donc d’impulser une dynamique de philanthropie dans le pays et qui au-delà des prix « calebasse d’or » et et « Socates » décernés à Sadio Mané, pourrai même un jour découler sur l’organisation d’un grand gala national de la philanthropie au Sénégal avec comme parrain du plus prestigieux prix, Sadio Mané lui-même ; le « Socrates » de la Philanthropie sénégalaise.

Amadou Moustapha DIENG

Journaliste, chef desk culture radio Sud FM,

Chercheur sur la Philanthropie en Afrique de l’ouest