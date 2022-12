Malgré des tiraillements entre différents prétendants au fauteuil de président et des débats houleux, l'Union régionale des personnes handicapées de Saint-Louis a finalement renouvelé ses instances, sous la présidence du chef du Service régional de l'Action sociale, Gora Sèye. Il a fallu beaucoup de tact à Ibrahima Sène, superviseur de la rencontre, pour que l'Assemblée générale aille à son terme.

Le président sortant, Demba Ba, de l'Union régionale des personnes handicapées de Saint-Louis a rempilé dans la douleur, pour un second mandat, après plus de dix tours d'horloge de débats très tendus. Les différents intervenants ont unanimement dénoncé la léthargie de la structure et le manque de transparence dont a fait montre l'équipe sortante durant tout son mandat. Des critiques que le président réélu dit avoir sérieusement prises en compte avant de s’engager devant ses pairs à changer de fusil d’épaule pour la bonne marche de l'Union régionale des personnes handicapées de Saint-Louis.

Pour Demba Ba, le message lancé par les différents responsables des trois départements est bien perçu et compris. "Ce mandat sera différent du précédent. Le bureau régional mettra tout en œuvre pour travailler avec transparence et pour la prise en charge correcte des préoccupations des personnes à mobilité réduite. Nous ferons des plaidoyers devant les instances supérieures, afin que les personnes handicapées de la région de Saint-Louis puissent bénéficier correctement des programmes de l'État qui leur sont dédiés. Je veux nommer, entre autres, la carte d'égalité de chances, la CMU, l'inclusion des programmes qui n'ont pas encore totalement répondu à nos attentes, même si des efforts sont faits", a déclaré Demba Ba. Avant d’annoncer que la structure régionale des personnes handicapées va ficeler un projet économique pour autonomiser ses membres. "À notre niveau, nous n'avons pas encore bénéficié de financements. C'est pourquoi nous soumettrons très prochainement à des partenaires un projet économique pour accompagner les personnes handicapées de Saint-Louis. Depuis la disparition du Conseil régional, l’Union régionale des personnes handicapées de Saint-Louis peine à trouver un interlocuteur à ce stade. Ce qui n'est pas sans conséquence administrative dans le fonctionnement de la structure. Néanmoins, pour combler ce vide, nous travaillons sur un plan d'action pour nous en sortir financièrement et administrativement", a ajouté M. Ba.

Envoyé pour superviser l'Assemblée générale régionale, le vice-président national de la Fédération des personnes handicapées du Sénégal s'est réjoui de l'engagement des membres saint-louisiens. "Des tensions sont normales dans de telles rencontres, mais l'esprit de dépassement et l'atteinte de l’objectif général de l'union ont prévalu à la fin. Ce qui a abouti à la mise en place d'un bureau régional consensuel. La fédération va accompagner tous les démembrements et continuera également à travailler pour le portage des exigences formulées. D'ailleurs, d’importantes avancées sont enregistrées dans la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. Mais nous continuerons à nous battre pour une amélioration des conditions de vie des personnes handicapées", a soutenu Ibrahima Sène.

Il faut signaler que le président réélu a annoncé que pour harmoniser les mandats des présidents départementaux à celui de la structure régionale, il sera procédé, dans les prochaines semaines, au renouvellement des instances de Saint-Louis, Dagana et Podor.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS