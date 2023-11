Le Comité régional de gestion des plaintes de la Covid-19 s'est réuni hier dans la capitale du Nord pour partager le plan d’action élaboré. Une occasion pour l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Dieylani Bâ, représentant le gouverneur, d'inviter les membres du comité à tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs assignés à la région.

Même si les cas de Covid-19 ont drastiquement chuté au Sénégal, le virus est néanmoins toujours présent dans le pays. D'où la nécessité pour les populations de rester toujours vigilantes. C'est dans ce cadre que des comités de gestion des plaintes du Covid-19 ont été installés dans les 14 régions du Sénégal, avec l'aide de la Banque mondiale. Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) peut être défini comme un système permettant de recueillir, de régler et de traiter les préoccupations des parties prenantes à un projet et aussi d’exploiter les plaintes provenant des populations pour améliorer la performance environnementale et sociale dudit projet.

Pour le représentant du gouverneur Alioune Badara Samb, le mécanisme de gestion des plaintes prend en compte toutes les plaintes venant des populations affectées par le projet, générées par ses activités. “La mise en place du comité de gestion des plaintes est désormais un cadre approprié pour informer les populations de l’existence de mécanismes de plaintes au niveau de la région de Saint-Louis. Il leur permettra également de savoir où s'orienter quand elles en auront besoin ou en cas de difficultés”, a déclaré le préfet Dieylani Ba. Soulignant que des questions pertinentes ont été soulevées par les membres du comité. “Des réponses claires et précises sont données et les questions prises en compte par le plan d'action. Des recommandations ont été également formulées par les participants au CRD, notamment le renforcement de la communication. Au nom du gouverneur, nous avons invité tout le monde à rester vigilant et de tout faire pour que la région de Saint-Louis puisse relever le défi au sein du comité national”, a soutenu M. Bâ.

Pour le directeur régional de l'Action sociale, Gora Sèye, si ce comité a été mis en place, c'est à la suite d’un diagnostic sans complaisance fait pendant le Covid-19. “Le comité a été mis en place pour mieux répondre aux préoccupations des populations et pour mieux les inciter à se vacciner contre le Covid-19. Certes, on dira toujours que la pandémie est derrière nous. Mais non, parce qu’il y a d’autres maladies qui sont là et capables de faire de sérieux dégâts. Donc, ce comité entre en droite ligne avec ce qui a été dit et fait par les autorités. Il servira aussi de cadre pour sensibiliser les populations pour qu’elles aillent se vacciner. Il sera aussi un appui pour accompagner les populations en leur fournissant les bonnes informations par rapport au vaccin et en cas de plainte”, a expliqué M. Sèye.

Avant de signaler que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a sorti avant-hier une circulaire pour annoncer une maladie respiratoire apparue en Chine. “Que les populations doivent prendre des dispositions de prévention. Face à cette nouvelle donne, le comité aura un autre important rôle à jouer. Il faut une vaste campagne de sensibilisation pour rappeler les populations à ne pas jouer avec leur vie”, a conclu le directeur régional de l'Action sociale.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS