Le premier emploi reste toujours un épineux problème pour les jeunes du Sénégal. Ainsi pour changer la donne, le gouvernement via son ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, a initié ‘’les matinées de l'insertion". Une occasion que la direction de l'insertion a saisie, en partenariat avec la coopération luxembourgeoise LUX DEV, pour échanger avec les jeunes et les structures d'employabilité des jeunes autour de la question.

La problématique de l'emploi des jeunes et les chances à saisir pour en trouver ont été au centre des discussions de la matinée de l'insertion organisée hier à Saint-Louis par la Direction de l’insertion du ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le Sénégal dispose d’une population très jeune, dont les 75% sont âgés entre 15 et 35 ans, avec une forte proportion travaillant dans le secteur informel et dans l’auto-emploi.

La même source informe également que 36,2% de cette frange de la population n’ont ni emploi, ni éducation et n'ont suivi aucune formation professionnelle. Pourtant, chaque année près de 200 000 jeunes arrivent sur le marché en quête du premier emploi. Pour le Directeur de l'insertion, Abdourahmane Ly, un intérêt particulier est porté sur les jeunes de 15 à 25 ans, particulièrement les femmes de la zone de concentration opérationnelle (ZCO) des régions de Louga, Matam, Saint-Louis, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine, ainsi que la zone périurbaine de Dakar (Rufisque, Guédiawaye et Pikine).

Pour les organisateurs de la matinée de l'insertion de Saint-Louis, la rencontre a été une belle occasion de voir avec les structures d’emploi, le poids de l’offre et de la demande de la région. "Les objectifs des matinées sont d'informer et de former les jeunes sur les opportunités d’insertion par la création de rencontres entre l'offre et la demande, en s'appuyant sur les pôles emploi et entrepreneuriat des jeunes", a déclaré Abdourahmane Ly.

‘’A Saint-Louis, ce qui nous réconforte, a-t-il ajouté, c’est que tout le secteur privé local, les diplômés, les chefs d'établissements, le pôle emploi et toutes les autres structures impliquées se sont joints à nous pour des entretiens, des recrutements dans le cadre d'octroi de bourses". D'ailleurs, les demandes en main d'œuvre des entreprises de la région ont été recueillies. Une activité qui a vu la participation de plusieurs centaines de jeunes de la région de Saint-Louis, ainsi que les structures évoluant dans l'employabilité des jeunes.

A en croire toujours le Directeur de l’insertion, après la formation, la direction de l'insertion est là pour donner la chance aux jeunes de pouvoir découvrir le monde professionnel à travers des stages d'un mois et si possible avoir l'opportunité de créer un besoin en entreprise et être recruté à la fin, a-t-il ajouté.

La Direction de l'insertion a aussi saisi l'occasion pour remettre symboliquement des bons de stage aux jeunes bénéficiaires, en plus d'une bourse.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS