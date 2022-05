Après une pause de deux ans pour cause de pandémie de Covid-19, Saint-Louis jazz marque son retour cette année. L’organisation de la 30e édition de ce festival international de jazz se prépare activement. Elle se tiendra dans la vieille ville, du 2 au 6 juin prochain. L'annonce est du comité d'organisation. Pour l'édition 2022, l'événement culturel sera organisé dans son format habituel, avec des artistes de renommée internationale en In, à la place Bayé Ndar (ex-Faidherbe).

En 2021, la 29e édition du festival international de Jazz de Saint-Louis s'était déroulée dans un contexte particulier de la Covid-19, sous un format réduit, avec des groupes nationaux seulement. Pourtant, a signalé le secrétaire général de l'association Saint-Louis Jazz, l'édition de l'année dernière a connu un franc succès. "Malgré la pandémie, le cadre restreint et le public limité pour les concerts, la 29e édition a réussi et les partenaires ont montré toute leur satisfaction", a déclaré Idriss Bengeloune. Il a ajouté que la 30e édition du festival international de Jazz de Saint-Louis est un nouveau départ, après la pause Covid-19 des deux dernières années.

"2022 marque notre retour à un format habituel de cinq jours de concerts In et Off, avec, à la programmation, de grands artistes venus des quatre coins du monde. Tous les acteurs garants du caractère festif et de la réussite de cet événement porteur du rayonnement de la culture et du développement économique et touristique de Saint-Louis et de sa région seront impliqués comme d'habitude", a ajouté le secrétaire général de l'association Saint-Louis Jazz.

Mais pour la 30e édition, le président de l'association nourrit déjà des inquiétudes pour l'hébergement des festivaliers, voire les artistes. Selon Me Diop, tous les hôtels et auberges de la place ont affiché le plein. "On fait des mains et des pieds pour trouver des sites aux artistes et autres invités, parce que l'association est confrontée déjà à d'énormes difficultés pour les loger. Des raisons suffisantes pour prouver que l'événement contribue énormément à la promotion du tourisme à Saint-Louis et sa région", a-t-il soutenu.

Revenant sur l'organisation de l'édition 2022, Me Diop a rappelé que l’association Saint-Louis Jazz a besoin d’un budget de 200 millions F CFA. "Malheureusement, rien n’est encore disponible. Les partenaires ne se sont pas encore manifestés. Toutefois, nous comptons encore, comme par le passé, sur les partenaires stratégiques tels que le chef de l’État, le ministère de la Culture et de la Communication, la Bicis, la mairie de Saint-Louis pour relever le défi de l’organisation. Il faut signaler que de nouveaux partenaires comme BP, Air Sénégal international qui va assurer le transport des musiciens, l’AIBD, le Conseil départemental de Saint-Louis, le Grand Théâtre sont venus pour accompagner et contribuer à l’organisation du festival international de Jazz de Saint-Louis", a expliqué Me Ibrahima Diop.

Sékouba Bambino à l’ouverture

Cette 30e édition est placée sous le sceau de l'intégration et la paix dans les pays de la sous-région. Un thème qui se reflète beaucoup dans la programmation artistique 2022. Pour l'ouverture du festival à la place Bayé Ndar (ex-Faidherbe), le Malien Pedro Kouyaté et le Guinéen Sékouba Bambino Diabaté animeront les premiers concerts du In. Ils seront suivis sur la scène par Saint Aimé et African Jazz-Roots le 3 juin 2022. Le relais sera pris le 4 juin par Djiby Diabaté en quintet Sénégal, Cameroun, Bénin et par Alune Wade en octet, Projet Sénégal, France, Mauritanie. La boucle du In sera bouclée par le trio italien Flavio Boltro et le trio israélien Avishai Cohen.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)