Après le lancement officiel des opérations de transferts monétaires aux familles vulnérables par le président Macky Sall à Dakar, le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a procédé, vendredi dernier, dans la capitale du Nord, au transfert de 80 000 F CFA convenus à chacun des 3 919 ménages de toute la région de Saint-Louis. Ils vont se partager une enveloppe globale de 2 515 000 000 F CFA.

‘’Pour supprimer toute disparité entre les gens et soutenir les couches les plus vulnérables, le président Sall et son gouvernement ont mis en place, depuis 2012, différents programmes d’aide et d’assistance dont celui qui nous réunit ici présentement à Saint-Louis’’, a rappelé d’entrée le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, à propos de l’initiative des transferts monétaires exceptionnels.

Selon Samba Ndiobène Ka, elle s'inscrit dans la volonté d'atténuer les effets de la pandémie, qui apparaît comme la plus grande crise sanitaire du siècle. D’ailleurs, a-t-il ajouté, l'objectif, à travers ce geste, est de renforcer la résilience socioéconomique des ménages les plus démunis inscrits dans le Registre national unique (RNU).

‘’En mobilisant un budget de plus de 43 milliards F CFA, le président Macky Sall a bien voulu réitérer tout l'intérêt qu'il attache à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations’’, a signalé le ministre du Développement communautaire.

La région de Saint-Louis bénéficie, donc, d’une enveloppe d’un montant de 2 milliards 515 millions F CFA pour assister 3 919 ménages issus des couches les plus vulnérables. À en croire le ministre Samba Ndiobène Ka, ces opérations de transferts monétaires aux familles vulnérables interviennent dans une situation particulière marquée, d'une part, par l'épuisement des réserves alimentaires dans le monde rural et, d'autre part, par les préparatifs de la fête de Tabaski. ‘’Plus de deux milliards et demi de francs CFA sont accordés à la région de Saint-Louis. Une somme qui sera répartie dans les trois départements. Mais dans cette enveloppe, un montant de 313 millions est dédié aux ménages vulnérables du RNU de la commune de Saint-Louis’’, a-t-il renseigné.

Cet acte de solidarité et de compassion du président de la République, a-t-il poursuivi, vient s'ajouter au Programme national de bourses de sécurité familiale qui a démarré en 2013, avec 50 000 bénéficiaires. Actuellement, il y a environ 300 000 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national, avec un objectif de 500 000 bénéficiaires à terme.

Dans la foulée de ce lancement du cash transfert, le ministre Samba Ndiobène Ka a annoncé que le projet ‘’Yoku Kom Kom’’, dont la phase pilote a été mise en œuvre à Saint-Louis, sera étendu à toutes les communes de la région de Saint-Louis, en vue de permettre aux ménages du Programme de bourses de sécurité familiale de mettre en place des activités génératrices de revenus dans une perspective d'autonomisation des femmes particulièrement.

Pour rappel, le projet ‘’Yoku Kom Kom’’ cible 3 069 ménages pour un financement de près de 770 millions F CFA.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS