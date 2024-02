Les jeunes producteurs des différentes unions paysannes du Walo ont organisé, hier, une marche pacifique à Ross Béthio pour réclamer des financements et du matériel agricole pour de meilleures conditions de travail. Une manifestation qui vise à attirer l'attention de l'État sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés lors des dernières campagnes rizicoles.

Ils sont venus des quatre coins de la vallée et du Walo des profondeurs pour manifester leurs inquiétudes et les incertitudes de leurs activités agricoles. Brassards rouges noués au cou ou au bras, pancartes brandies, les jeunes producteurs ont fait entendre leurs voix dans les rues de la commune de Ross Béthio. Selon le secrétaire général du Réseau des jeunes producteurs du Walo, Aya Fall, ils sont descendus dans la rue pour rappeler à l'État du Sénégal les revendications qu'ils avaient émises et posées sur la table du gouvernement concernant leurs difficultés financières et logistiques. “Elles sont tellement nombreuses qu'on va se limiter à la dernière campagne contre la saison chaude 2023. Par rapport à cette dernière, les producteurs ont connu beaucoup de difficultés et les oiseaux carnivores ont occasionné énormément de dégâts. De nombreux périmètres rizicoles du Walo ont été inondés et nous avons fait face à un déficit de matériel agricole, notamment des moissonneuses-batteuses. Autant de problèmes qui ont fait que les producteurs n'ont pas réussi à rembourser les crédits contractés auprès d'institutions financières, mais également de rentrer dans leurs fonds”, a déploré Aya Fall. Une situation qui n'est pas sans conséquence dans leurs activités agricoles.

À en croire toujours le secrétaire général du Réseau des jeunes producteurs du Walo, les paysans de la zone sont surendettés et ne peuvent plus honorer leurs créances vis-à-vis de leurs banques. “Depuis 2020, la majeure partie de nos banques ne peuvent plus nous octroyer des crédits pour défaut de remboursements. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement du Sénégal de réagir rapidement pour nous porter secours et qu'il sache que nous ne dépendons que de cette activité. Pour régler ce problème, il faut que l'État réagisse vite pour qu'on aille en campagne dans les délais. Donc, nous n'avons pas de temps à perdre, nous voulons une réaction rapide par rapport aux doléances émises par nos leaders et les présidents des différentes organisations paysannes”, a soutenu M. Fall.

Les unions paysannes sont endettées à 100 %

Les jeunes producteurs ont profité de la marche pacifique pour rappeler que le secteur agricole a un potentiel énorme pour créer des emplois et pour contribuer à la sécurité alimentaire du pays.

Cependant, ils ont insisté sur le fait que sans un soutien financier adéquat et des équipements modernes, ils ne pourront pas exploiter pleinement ce potentiel. “Nous sommes là et tout le Walo est derrière les manifestants pour interpeller l’État du Sénégal pour que la zone soit sauvée de la catastrophe qui la menace. Au lieu de nourrir le pays, aujourd'hui, le Walo a faim et risque la famine si rien n'est fait”, a alerté Aya Fall.

Les manifestants ont ainsi appelé les autorités à prendre des mesures concrètes pour répondre à leurs demandes. Ils souhaitent que des lignes de crédit abordables leur soient octroyées afin de faciliter l'accès aux financements. “Nous voulons repartir à zéro, parce qu'aujourd'hui, toutes les unions et organisations paysannes se sont endettées à presque 100 %. Donc, si l’on accorde aux producteurs encore des moratoires de remboursement, ils se retrouveront à la même case de départ. Il faut une mesure forte et nette permettant aux paysans d'aller en campagne sans grandes difficultés, mais également sans être surchargés de crédits”, a-t-il poursuivi.

Les jeunes producteurs ont par ailleurs interpellé les services compétents pour résorber le déficit en équipement agricole. “Le matériel stocké dans des parkings n'a pas de sens. Il doit être distribué aux ayants droit, parce que l'année dernière, au moment où nous étions confrontés à des problèmes de moisson, les moissonneuses et les tracteurs étaient stockés à ne rien faire”, a revendiqué le porte-parole du jour.

Pour les organisateurs de la marche de Ross Béthio, cette manifestation pacifique des jeunes producteurs du Walo est un appel clair à l'action. Ils espèrent que leurs revendications seront entendues et que des mesures seront prises pour les soutenir dans leur travail, afin qu'ils puissent contribuer au développement économique de la région et du pays.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)