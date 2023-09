Pour la promotion de l'agriculture et du consommer local, la ville de Saint-Louis a abrité pendant 72 heures une foire d'exposition des produits locaux. Sur initiative du Centre de gestion et d'économie rurale/vallée (CGER), cent microentreprises (ME) et très petites entreprises (TPE) venues des départements de Saint-Louis et de Dagana ont montré leur savoir-faire. Un partenariat qui a également permis à ces dernières de bénéficier des opportunités offertes par les partenaires techniques et financiers du CGER et de différents modules de formations touchant leurs domaines d’activités.

Aucun pays ne peut se développer en laissant en rade son agriculture, telle est la conviction d'Aldiouma Boh, président du conseil d’administration du CGER/Vallée. Pour lui, c’est dans cette optique que le CGER s’est engagé auprès des petits entrepreneurs agricoles de la Vallée pour les accompagner techniquement, administrativement et financièrement, afin d'assainir le secteur et de booster la production locale.

"Après de profondes réflexions entre acteurs, il a été mis en place le Centre de Gestion et d'Economie Rurale/ Vallée pour faire face aux nombreux obstacles qui minent la bonne marche du secteur dans la Vallée. Avec l'appui de partenaires techniques et financiers telles que l’Agence française de développement, la coopération allemande et l’Etat du Sénégal, le CGER a érigé en règle la formation et la gestion transparente. Des règles qui sont en train de payer, vu les excellents résultats de production et de gestion obtenus sur le terrain’’, déclaré Aldiouma Boh.

Une réussite que les responsables veulent partager et étendre, ainsi que le Centre de Gestion et d'Economie Rurale sur le territoire national. Selon le Pca du CGER-Vallée, les fruits de leur expérience d'accompagnement et d'encadrement de producteurs et petits entrepreneurs agricoles doivent profiter aux autres régions du Sénégal. "Dans les différentes zones où intervient le CGER, ce sont les producteurs qui sont mis en avant et responsabilisés dans la gestion. Des positions de responsabilité qui donnent entière satisfaction. Raison pour laquelle, notre volonté est désormais de se déployer dans tout le Sénégal. Grâce à la GIZ, nous nous sommes rendu en France auprès de nos collègues français pour nous inspirer de leur modèle de réseautage national. Une expérience de plus qui nous permettra bientôt d'installer un CGR/Sénégal’’, renseigne M. Boh.

Lors de la clôture de la foire d'exposition de produits locaux tenue à la place Me Abdoulaye Wade, Malik Sy, formateur au CGER, a jugé le bilan des entreprises participantes très positif. "En dehors de faire la promotion de leurs produits et celle du consommer local, les participants en ont également profité pour rencontrer des partenaires financiers et de nouer des partenariats avec d'autres structures. Mais cette foire est une suite logique de ce que nous avons entamé avec la professionnalisation de 100 microentreprises et très petites entreprises de Dagana et de Saint-Louis", renseigne Malick Sy.

Il faut aussi souligner que, pour une meilleure gestion et de meilleurs rendements de production, les producteurs des ME et TPE de la Vallée ont bénéficié de différentes formations en diagnostic, en système de gestion, en marketing et commercialisation, en remise des résultats et en conseil.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS