Une délégation de l'Apix, conduite par son directeur général, des responsables de l'Agence française de développement (AFD) et des autorités administratives et locales, a effectué une visite des chantiers du Programme de développement touristique (PDT). Une occasion que le DG de l'Apix a saisie pour annoncer qu'ils seront livrés avant la fin de l'année.

Afin de promouvoir le développement d’un tourisme durable axé sur la valorisation des patrimoines historique, culturel et naturel de Saint-Louis, l’AFD a octroyé, en mai 2011 au Sénégal un financement de 24,5 millions d’euros formalisé en quatre conventions de financement, dont 22,5 millions d’euros en prêt à l’État du Sénégal qui sont partiellement rétrocédés sous forme de subvention à la commune de Saint-Louis pour le Programme de développement touristique (PDT) de Saint-Louis et de sa région.

C'est dans ce contexte que le directeur général de l’Apix, Abdoulaye Baldé, a effectué hier une visite de travail et de terrain à Saint-Louis pour s'enquérir de visu de l'état d' avancement des travaux, mais aussi pour faire le point sur les projets confiés à l’Apix dans la cité tricentenaire. Une visite au pas de charge qui a mené la délégation de l'Apix, les autorités administratives et locales à la place Baya (ex-place Faidherbe) dont les travaux de requalification sont en cours, à la cathédrale de Saint-Louis entièrement rénovée, dans certains bâtiments et édifices privés de l'ile et du faubourg de Sor en cours de réhabilitation.

Après quelques tours, le directeur général de l’Apix s'est félicité de ce qu'il a constaté sur le terrain à travers le PDT, mais surtout de l'implication de la commune de Saint-Louis dans les travaux. "Ma visite à Saint-Louis est une pierre deux coups, parce qu'elle est une prise de contact, mais également une mission d'évaluation du PDT qui est un programme de l'État du Sénégal exécuté par l'Apix. Nous sommes venus faire l'évaluation des projets qui sont en cours où déjà réalisés comme la cathédrale de Saint-Louis, la route de l'Hydrobase, le village artisanal, l'avenue Jean Mermoz. Dans l'ensemble, ça va", a déclaré Abdoulaye Baldé.

Toutefois, le DG de l'Apix a rappelé que cette mission d'évaluation permet à sa structure de se fixer un échéancier pour que les travaux soient livrés à temps aux populations et à la commune de Saint-Louis. "Pour atteindre cet objectif, il faut réajuster et travailler dans une perspective beaucoup plus efficace avec la mairie et l'AFD, sous la supervision de l'administration territoriale. Il faut tout faire pour livrer le plus rapidement possible les projets, d'ici la fin de l'année, tout en veillant à la qualité des infrastructures", a poursuivi M. Baldé.

La qualité des travaux dont le maire Mansour Faye accorde une attention particulière. Pour lui, certains travaux effectués seront repris, notamment la place Baya, la terminaison des travaux au niveau de l'avenue Jean Mermoz. "Si les travaux ont connu quelques retards, c'est parce qu'il y a des entreprises qui ont un peu défailli et qui n'ont pas su jouer proprement leur rôle. Des situations qui ont négativement impacté sur les travaux. Raison pour laquelle des corrections seront apportées avec le concours de l'AFD, de l'Apix et les autres structures de l'État qui pourront accompagner pour une livraison des travaux à temps et à délai", a soutenu Mansour Faye. Cependant, le maire a exprimé sa satisfaction, en constatant que la dernière ligne droite du projet est abordée, même s'il reste encore quelques réglages à faire pour terminer les travaux. Il a aussi rappelé que l'école Khayar Mbengue et le village artisanal seront réhabilités.

À en croire le directeur de l'Agence française de développement (AFD), partenaire technique et financier qui accompagne l'État du Sénégal dans le cadre du PDT, il faut tirer les enseignements de ce qui a été fait, de ce qui a fonctionné et de ce qui ne l'est pas et, ensuite, envisager ensemble la suite de ce programme. "C'est le temps de l'accélération en essayant de baliser les prochaines étapes, pour finaliser ce programme dans les délais les plus courts. Au Sénégal comme dans tous les autres pays, développer un projet de développement urbain prend du temps. C'est pourquoi nous réfléchissons avec les autorités sénégalaises, avec nos partenaires de l'Apix sur les prochaines étapes", a précisé Mihoud Merzouhaghi.

Il faut signaler que la préservation des patrimoines publics et privés au cœur de ce projet concerne la restauration de la maison du Patrimoine, le palais de la Gouvernance, la restauration des unités architecturales pour une réplique à l'identique des façades des maisons qui sont classées par l'Unesco.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS