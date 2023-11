La résistance aux antimicrobiens est un défi majeur pour la santé publique au Sénégal. Il est essentiel de prendre des mesures urgentes pour prévenir sa propagation et assurer la disponibilité continue de traitements efficaces contre les infections. La Semaine nationale de sensibilisation et d'information du comité multisectoriel One Health a été officiellement lancée hier dans la capitale du Nord.

La résistance aux antimicrobiens est un problème mondial de santé publique qui préoccupe de plus en plus les experts. Au Sénégal, ce phénomène constitue également une menace sérieuse pour la santé de la population. Pour la directrice régionale de la Santé, Dr Seynabou Ndiaye, ce phénomène complexe menace la médecine moderne mettant en péril les avancées médicales qui ont été réussies depuis des décennies. ‘’Le lien entre la santé humaine et la résistance antimicrobienne est étroit. Les antibiotiques ont été des armes dans l’arsenal médical dans la lutte contre les maladies bactériennes courantes. Cependant, avec la prolifération de la résistance, ces médicaments perdent leur efficacité et les infections sont devenues plus graves, plus coûteuses à traiter et parfois impossibles à guérir.

Les conséquences pour la santé humaine sont considérables, les infections qui étaient autrefois gérables deviennent mortelles”, a déclaré le Dr Ndiaye. Avant de rappeler que les procédures médicales de routine telles que les chirurgies, les transplantations d'organes, les traitements de cancer deviennent risquées si les médicaments antimicrobiens ne peuvent pas être utilisés efficacement pour traiter ou prévenir les infections postopératoires. “Les antimicrobiens tels que les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour lutter contre les infections bactériennes. Cependant, avec l'utilisation abusive et excessive de ces médicaments, les bactéries ont développé une résistance, ce qui rend les traitements inefficaces”, a-t-elle ajouté.

Au Sénégal, la résistance aux antimicrobiens est un problème majeur dans les hôpitaux. Les infections nosocomiales, qui sont des infections contractées à l'hôpital, sont de plus en plus difficiles à traiter en raison de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Ce qui n'est pas sans conséquence parce que cela entraîne une augmentation des durées d'hospitalisation, des coûts de traitement et des taux de mortalité.

La résistance aux antimicrobiens, un problème majeur

Pour le Dr Amadou Bassirou Fall, représentant du comité national One Health, la résistance aux antimicrobiens a également un impact sur l'élevage et sur l'agriculture au Sénégal. La surutilisation d'antibiotiques dans le secteur de l'élevage et certains produits dans le domaine agricole ont conduit à l'émergence de bactéries résistantes dans les produits alimentaires d'origine animale. “Cela présente un risque pour la santé des consommateurs qui peuvent être exposés à ces bactéries résistantes en consommant de la viande ou des produits laitiers contaminés. Nous devons prendre des mesures immédiates et concertées pour freiner la résistance antimicrobienne et préserver l'efficacité des médicaments essentiels. Cela passe par notre méthode d'utilisation des médicaments antimicrobiens de promouvoir des pratiques agricoles durables, d'investir dans les recherches pour de nouvelles thérapies. La résistance antimicrobienne n'est pas seulement une affaire médicale, mais un enjeu de santé publique mondiale qui nécessite la mobilisation de tous”, a soutenu le Dr Fall.

Raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, il est de la responsabilité de tout consommateur de n’utiliser les médicaments antimicrobiens que sous la supervision de professionnels de la santé et de suivre les recommandations médicales strictes.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, par ailleurs président du comité One Health a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur engagement auprès du gouvernement dans la lutte contre cette menace sanitaire mondiale. “Le gouvernement sénégalais a mis en place des stratégies de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens. D’ailleurs, des campagnes de sensibilisation et des caravanes d'information seront menées pour informer la population sur l'utilisation responsable des antibiotiques et les bonnes pratiques d'hygiène pour prévenir les infections”, a déclaré le gouverneur.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS