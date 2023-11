Les travaux des logements en dur destinés aux populations sinistrées de la langue de Barbarie avancent à grands pas. Une centaine de bâtiments est déjà disponible et prête à être occupée par les familles bénéficiaires. Le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires, Modou Diagne Fada, s'y est rendu hier pour faire l'état des lieux. Une sortie qu’il a également mise à profit pour visiter la digue de protection côtière de la langue de Barbarie.

Le ministre des Collectivités territoriales, Modou Diagne Fada, a réservé sa première sortie à la ville de Saint-Louis. Une visite qui lui a permis de constater de visu la situation du relogement des populations déplacées de la langue de Barbarie. Pour le ministre, les travaux de construction des logements définitifs visent à faire bénéficier aux populations les plus vulnérables établies dans la zone côtière à haut risque sur la langue de Barbarie ainsi que les familles sinistrées déjà relogées dans des unités mobiles, de logements permanents sur le site de Djougop.

“Quatre-vingt-douze logements sont prêts, habitables et peuvent être occupés par leurs propriétaires. Aujourd'hui, nous avons une centaine de logements disponibles et dans quelques mois, d'autres suivront parce que les chantiers avancent à grands pas. L'objectif in fine du projet est de reloger 500 familles, soit plus de 15 000 personnes. On va continuer à se mobiliser pour que toutes les infrastructures de base puissent être installées afin de mettre les populations dans de meilleures conditions”, a déclaré Modou Diagne Fada.

Auparavant, le ministre des Collectivités territoriales et sa délégation se sont rendus à Santhiaba pour avoir un aperçu sur la digue de protection côtière de la langue de Barbarie. Sur place, Modou Diagne Fada s'est réjoui des bons résultats de protection obtenus grâce à l’infrastructure. ‘’La plage est retrouvée, les jeunes y pratiquent de nouveau leurs activités sportives et les pêcheurs y accostent leurs pirogues comme avant. Sur place, nous avons trouvé des populations très contentes de la réalisation et ont vivement remercié le président de la République de l'initiative”, a soutenu M. Diagne.

Toutefois, il a beaucoup insisté pour le renforcement de la communication et de la sensibilisation pour la sauvegarde de l'ouvrage. “Il faut que les populations riveraines de la digue évitent d'y verser des ordures et d'autres saletés. L'infrastructure doit être jalousement préservée. Nous avons profité de la visite pour leur parler et les inviter à des comportements citoyens. Nous espérons qu'elles ont pris conscience de la sauvegarde de cette infrastructure très importante dans leur environnement”, a soutenu le ministre des Collectivités territoriales.

L’occasion a été également saisie par Diagne Fada pour remettre à des groupements de femmes du site de relogement deux camions frigorifiques. “Ce sont des femmes qui s'adonnaient à certaines activités au bord de la mer. Donc, aujourd'hui, il faut leur trouver des moyens leur permettant de mener des activités génératrices de revenus. C'est ce qu’ont fait l'Agence de développement municipal et le projet Wacca en leur offrant deux camions frigorifiques. Un accompagnement qui a été salué à sa juste valeur par les femmes bénéficiaires. Des fournitures scolaires ont été aussi remises aux écoliers du site pour les appuyer dans leurs études”, a conclu le ministre Modou Diagne Fada.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS