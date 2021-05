La brigade de la douane de Kaolack a saisi, durant la nuit du 3 au 4 mai derniers, 1,65 t de chanvre indien et 245 000 euros en faux billets. De faux médicaments ont été interceptés, un peu plus tôt, par les soldats de l’économie de Haute-mer à Mbour.

Les douaniers ont la main chaude, avec une série de saisies impressionnantes. Dans la nuit du 3 au 4 mai derniers, les éléments de la Brigade commerciale des douanes de Keur-Ayip, Subdivision de Kaolack, ont procédé à la saisie de 1 400 kg de chanvre indien sur une camionnette frigorifique.

Selon un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes parvenu à la rédaction d’’’EnQuête’’, la drogue était conditionnée en blocs plastifiés et dissimulés dans des sacs de foin entreposés dans la chambre froide de la camionnette. La contre-valeur totale de la marchandise prohibée, renseigne la note, est évaluée à 168 000 000 F CFA. Un individu a été appréhendé et mis aux arrêts, dans le cadre de cette affaire.

La même unité, rappelle la même source, a saisi récemment 500 kg de ‘’yamba’’ sur un camion, avec le même subterfuge.

Toujours dans la subdivision de Kaolack, la brigade mobile des douanes de Guinguinéo a intercepté, le mardi 4 mai dernier, très tôt dans la matinée, une charrette transportant 240 kg de chanvre indien. Le produit était conditionné dans quatre sacs visiblement convoyés d’abord à dos, avant que la charrette ne prenne le relais pour acheminer la marchandise. La saisie a eu lieu à Thiakho-Maty, dans la commune de Latmingué du département de Kaolack. La contre-valeur totale de la drogue saisie est estimée à 19,2 millions F CFA.

Un peu plus tôt, vers 1 h du matin, poursuit le document, les agents de la même brigade ont saisi un montant de 245 400 euros composés de 2 276 billets de 100 € et 89 billets de 200 €. Soit un montant de contre-valeur estimé à 159 millions F CFA. L’expertise de la BCEAO, précise la douane, a confirmé qu’il s’agit de faux billets de banque. La saisie a été effectuée au barrage douanier de Ngathie Naoudé, dans un bus de transport en commun venant de Diaobé et en partance pour Dakar.

Faux médicaments

Les agents de la brigade des douanes Haute-mer ont, eux, saisi, le lundi 3 mai 2021 vers 20 h, au débarcadère de Warang (Mbour), au cours d’un service de surveillance en mer, une quantité estimée à 500 kg de faux médicaments disséminés dans 27 cartons. Lesdits médicaments sont composés de comprimés multivitaminés, de comprimés ‘’para+diclo sodique’’, de chlophéniramines, de chlorpheniramine maleate et de flacons ‘’philco para 100 ml’’, avec dispositif d’accrochage pour perfusion. La marchandise était conditionnée en colis emballés avec du plastique. La valeur des médicaments est estimée à 80 millions F CFA sur le marché intérieur.

L’Administration des douanes réaffirme donc sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et appelle les populations à plus de collaboration.

CHEIKH THIAM