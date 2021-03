Salles de diffusion

Jusque-là, la levée de l’état de catastrophe sanitaire et du couvre-feu ne suffit pas pour que les grandes salles puissent rouvrir leur porte au grand public. Mais l’interdiction qui leur était faite ne sera plus qu’un vieux souvenir.

En effet, hier, le ministère de la Culture et de la Communication a autorisé la reprise d’activités dans les salles de cinéma et lieux de diffusion. Cependant, il a invité au respect des mesures barrières contre la pandémie de Covid-19.

‘’Au demeurant, le virus étant toujours présent, je requiers de tous une application rigoureuse des mesures barrières et du protocole sanitaire, afin de limiter sa propagation et de réserver la santé des usagers et clients’’, a demandé le ministre par délégation, par ailleurs secrétaire, général Habib Léon Ndiaye.

A cet égard, le port obligatoire du masque, la prise de température par thermo-flash, le respect de la distanciation physique, l’aération régulière de l’intérieur des établissements, le marquage au sol pour maintenir une distance d’un mettre entre les clients dans la file d’attente, le respect de la jauge par marquage des fauteuils permettant une séparation d’un siège entre eux, sont, entre autres, les mesures à observer suivant le lieu et l’activité concernés.