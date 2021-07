L’auteur, Dr Mory Thiam, a procédé, hier, à la séance de dédicace de son livre intitulé ‘’Les fondements de la violence politique’’, au Centre de recherches ouest-africain (Warc). Lors de cet évènement, l’auteur, enseignant-chercheur au Département de philosophie de l’Ucad, a analysé les problématiques de la violence encouragée, à ses yeux, par des idéologies et systèmes politiques subversifs.

La violence a toujours été inhérente à la politique, dans la mesure où elle constitue un élément de la conquête du pouvoir. Dans ce sens, la réflexion autour de la violence politique ne peut se faire sans une étude en profondeur des rapports entre les entités politiques et cette même problématique.

Hier, à l’occasion d’une séance de dédicace du livre de Mory Thiam consacré aux ‘’fondements de la violence politique’’, le Dr Ousmane Sarr, chargé de présenter le livre, a mis en avant la volonté de l’auteur d’identifier le phénomène de la violence en politique et ses nombreuses sources susceptibles de l’exacerber et de le légitimer.

‘’Ce livre entend pousser les acteurs politiques à plus prendre conscience de leurs actes. La violence politique en soi n’existe pas. Ce sont les idéologies, les parties politiques et les individus qui légitiment cette violence qu’il faut réellement étudier. Ainsi, l’ouvrage va au-delà de la simple manifestation de la violence, pour s’attaquer aux racines et aussi mettre en lumière la responsabilité des acteurs politiques dans cette exacerbation de la violence dans notre société’’, indique le Dr Ousmane Sarr, enseignant-chercheur en philosophie.

Poursuivant son propos, il indique que l’auteur aborde, dans la première partie, plusieurs thématiques liées au processus de socialisation et la naissance de la violence au sein de la société, avant de conclure sur une analyse approfondie des différentes approches liées à l’explosion de la violence politique et ses implications dans nos sociétés, dans la seconde partie.

Prenant la parole devant un parterre d’universitaires et d’étudiants, l’auteur, Dr Mory Thiam, a aussi rappelé que la violence est au cœur de notre humanité. D’après le philosophie, notre civilisation est bâtie sur la violence et qu’il est important d’analyser cette source de violence sous toutes ses formes, notamment au Sénégal.

Dans la même foulée, l’auteur dresse un tableau sans complaisance de l’état de la classe politique au Sénégal. ‘’Il y a deux manières d’exercer le pouvoir ; soit par le discours, soit par la force. Sur la scène politique sénégalaise, nous avons des hommes politiques qui ne sont pas nourris à l’idéologie politique et qui sont incapables de mettre en place un projet politique cohérent’’, dit-il.

Selon Mory Thiam, cette situation est à l’origine des nombreux débordements de violence notés dans le champ politique qui est aussi le terrain de conflits et d’affrontements des idées contraires. ‘’La démocratie est basée sur les conflits et les oppositions sur fond de violence. Si cette violence devient destructrice, c’est qu’il est mis en œuvre par des forces anti-démocratiques. Des groupes qui veulent imposer leur vision aux autres en leur déniant le droit de s’exprimer. Ces entités qui exercent la violence, ce sont ceux-là qui n’ont pas réussi à convaincre avec des idées’’, fait-il savoir avec force.

En l’absence de dialogue et de concertation, la violence prend rapidement le dessus avec l’usage régulier de milices privées. ‘’Les acteurs politiques qui ont décidé de recruter des nervis indiquent clairement qu’ils ont perdu cette capacité de convaincre leurs concitoyens. Ils ont compris que leurs discours politiques ne passent plus et ils sont dans la logique à exercer leur domination et à imposer leur position politique par la force. Ce qui peut être préjudiciable pour la démocratie’’, conclut-il.

Mahfouz Ngom