L'Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire informe l'opinion nationale des difficiles conditions que les travailleurs dudit secteur sont en train de vivre ces temps-ci. En effet, explique-t-on dans une note rendue publique, depuis septembre, des problèmes récurrents surgissent dans la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng. Il s'agit des ascenseurs qui sont à l'arrêt, des climatiseurs qui ne marchent plus, des techniciens de surface qui ont déserté les lieux et des coupures d'eau, informe-t-on. Ces dysfonctionnements, dit-on, sont dus à la grève de la société Envol chargée d'assurer l'exploitation de la sphère ministérielle.

Selon le document, l'Intersyndicale a pris le soin d'aller rencontrer les responsables du service Envol pour connaître le problème. Il se trouve que, indique la note, l'État du Sénégal leur doit de l'argent depuis près d'un an et la société ne parvient plus à assurer la continuité de ses services. "Cette situation, gravissime, affecte le fonctionnement des ministères des Pêches, de l'Agriculture, de l'Élevage, des Mines et de l'Industrie, des Microfinances qui sont logés dans ladite sphère.

Il est impensable que dans des bâtiments de huit étages, les ascenseurs soient à l'arrêt, obligeant les agents à prendre les escaliers. Dans les bureaux, la climatisation ne fonctionne pas et il n’y a pas d’eau avec des odeurs nauséabondes dues à l'absence d'entretien des toilettes, rendant les conditions de travail insoutenables. C'est vraiment la catastrophe totale", déplore-t-on. Pour mettre fin à cette situation délétère, "l'Intersyndicale interpelle directement le gouvernement du Sénégal pour prendre des mesures immédiates afin de résoudre ce problème. Sinon, menacent les travailleurs, nous serons obligés de rester purement et simplement chez nous, car dans ces conditions infernales, aucun agent ne peut y travailler malgré notre ferme volonté d'assurer le service".