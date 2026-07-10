Des véhicules d'un coût de 1,3 milliard F CFA ont été réceptionnés hier par la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) qui entend sécuriser les chaines d’approvisionnement en renforçant ses capacités logistiques pour mieux distribuer les médicaments jusqu'aux derniers kilomètres, y compris dans les localités les plus éloignées.

La Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) se modernise. Son parc automobile a été renforcé de 7 camions, 18 fourgonnettes et 10 pick-ups, portant le total à 35 véhicules. Ces nouvelles acquisitions visent à moderniser la distribution de médicaments et de produits essentiels à travers le pays. La valeur des investissements est de 1 355 000 000 FCFA.

Hier, lors de la cérémonie de réception, le directeur de la PNA, Dr Seydou Diallo, a souligné que la disponibilité d'un médicament ne relève pas du hasard, car elle est le fruit d'une organisation rigoureuse, d'une logistique performante, d'une gouvernance responsable et d'une vision stratégique.

"Un médicament qui n'arrive pas à temps est une chance de guérison qui s'éloigne. Un médicament disponible, en revanche, c'est une vie sauvée, une famille rassurée et un pays qui avance. C'est cette conviction qui guide chaque jour l'action de la SEN-PNA. Notre ambition est sans équivoque : garantir à chaque Sénégalais, où qu'il vive, un accès équitable, permanent et sécurisé aux médicaments et aux produits essentiels de santé. Les équipements que nous réceptionnons aujourd'hui traduisent cette ambition. Ils renforceront nos capacités de stockage, de distribution, de manutention et de supervision sur l'ensemble du territoire national", a expliqué Dr Diallo, qui est d'avis que chaque camion, chaque véhicule, chaque équipement réceptionné n'est pas une simple acquisition.

Lancement de la 4ème édition du FARCAPS

Il faut aussi préciser que la cérémonie de réception dudit matériel a coïncidé avec le lancement de la 4ème édition du Forum africain sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé (FARCAPS 2026). Du 25 au 27 novembre 2026, Dakar deviendra, selon Dr Diallo, le point de convergence des décideurs, des experts, des partenaires et des institutions engagés dans le renforcement des systèmes d'approvisionnement en produits de santé.

Venu présider la cérémonie de réception, Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, a renchéri que ledit forum constitue la plus importante plateforme africaine de réflexion, de partage et d'échanges sur les quotas d'approvisionnement en produits de santé. Le choix du Sénégal pour accueillir cette quatrième édition est, à ses yeux, une reconnaissance vibrante des progrès accomplis par notre pays dans le renforcement de son système pharmaceutique et dans la modernisation de sa chaîne d'approvisionnement.

La rencontre permettra au Sénégal, dit-il, de partager son expérience, de promouvoir ses réformes nationales, de nouer des partenariats stratégiques et de contribuer activement à la construction de chaînes d'approvisionnement africaines plus résilientes, plus intégrées et plus souveraines.

Sécurisation de la chaîne d'approvisionnement

Le ministre a ensuite confié que l'une des missions de la PNA est de garantir à chaque Sénégalais, en tout temps et en tous lieux, la disponibilité de médicaments essentiels et d'autres produits de santé de qualité, accessibles tant sur le plan géographique que financier.

Cette mission constitue, d'après lui, l'un des fondements de la couverture sanitaire universelle, car aucun système de santé ne peut être performant si les médicaments ne sont pas disponibles lorsque les patients en ont besoin.

"Un médicament indisponible est une opportunité thérapeutique perdue. C'est pourquoi la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement constitue aujourd'hui une priorité stratégique absolue de l'État : garantir des achats efficients, disposer de stocks stratégiques suffisants, assurer un stockage confortable au nord-district, renforcer les capacités logistiques et distribuer les médicaments jusqu'aux derniers kilomètres, y compris dans les localités les plus éloignées, sont autant de conditions indispensables pour garantir l'effectivité du droit à la santé. C'est précisément tout le sens de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui", a confié le ministre.

Selon lui, ces investissements ne constituent pas simplement un renouvellement du parc automobile, mais représentent un investissement direct dans la santé des populations, dans l'équité territoriale et dans la résilience de notre système de santé. "Aujourd'hui, nous avons pu acquérir toute cette logistique grâce aux orientations que le chef de l'État a prises, lorsque nous avons rencontré la Présidente de la Fondation, pour dire que nous devons sécuriser toutes ces chaînes d'approvisionnement et la chaîne de distribution des médicaments au Sénégal, afin que ces produits puissent être accessibles jusqu'aux derniers kilomètres ».

Ces nouvelles acquisitions de logistique roulante et d'équipements de manipulation moderne sont possibles grâce à l'appui du programme Teranga Sénégal, notamment de la Fondation Donatus.

Aux yeux du ministre, au-delà de la mission historique d'approvisionnement, la PNA doit être un acteur majeur de la souveraineté pharmaceutique.

CHEIKH THIAM