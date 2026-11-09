Santé en milieu scolaire 

Lors de la Cérémonie de lancement des Health Labs, des JOJ Dakar 2026, le représentant de l'OMS au Sénégal a informé que selon l'enquête STEPS 2024, seuls 6,1 % des personnes interrogées pratiquent un activité physique suffisante.

Pour Dr Jean-Marie Vianny Yameogo, ces maladies se Manifestent souvent à l'âge adulte, mais les habitudes qui les favorisent s'installent dès l'adolescence. C'est donc à l'école d'après lui maintenant, que tout se joue. "Le sport n'est pas seulement une compétition. C'est aussi une école de santé, de discipline, de confiance en soi et de vivre ensemble. Pourtant, nous faisons face à un défi majeur : les maladies non transmissibles. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies respiratoires et les chroniques progressent dans notre pays.

L'inactivité physique, les mauvaises habitudes alimentaires y contribuent fortement. L'OMS est convaincue qu'un partenariat étroit entre la santé et l'éducation est un vecteur pour bâtir des écoles promotrices de santé et améliorer durablement les résultats scolaires et sanitaires des élèves.

Le produit que nous lançons ne doit pas s'arrêter uniquement durant les JOJ, nous souhaitons qu'il fasse partie de l'héritage des JOJ" a souhaité Dr Yameogo. Qui a lancé 3 messages à l'endroit des élèves. Il s'agit de bouger au moins 60 minutes par jour en moyenne, de s'asseoir moins et de prendre soin de leur santé dans son ensemble.