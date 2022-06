Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, et le Président de la Banque ouest-africaine de Développement (BOAD) ont signé, ce vendredi 24 juin à Dakar, deux importantes conventions de financement qui devraient bénéficier à dix villes du Sénégal et à 85 624 enfants.

Vingt-cinq milliards de francs CFA. C’est le montant dégagé par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre les abris provisoires. Hier, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le président de la Banque ouest-africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué, ont signé, à Dakar, deux conventions dont l’ambitieux Programme de remplacement d’abris provisoires et d’ouvrages annexes (PRORAP) du secteur de l’éducation. Ce programme dont l’objectif global est de contribuer à la satisfaction de la demande en salles de classe et de corriger les disparités au niveau de l’éducation nationale, va permettre la construction et l’équipement dans les quatorze régions du Sénégal, de 1 529 salles de classe équipées d’ici 2024, en remplacement d’abris provisoires (écoles élémentaires). Mais également de 1 107 blocs administratifs en matériaux locaux (écoles élémentaire, cycle moyen et secondaire), de 607 blocs d’hygiène (écoles élémentaires et cycle moyen) et de 59 000 mètres linéaires (ml) de murs de clôture en matériaux locaux.

Pour le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, cet investissement a ‘’un impact réel sur la qualité de l’apprentissage, l’environnement et le cadre de vie des bénéficiaires, le capital humain du pays à moyen et long terme, et donc le développement durable. Je n’oublie pas les emplois qui seront créés directement par le projet pour 7 720 et indirectement ou de manière induite pour un nombre de 726.’’ De manière spécifique, le programme devrait permettre d’installer dans de bonnes conditions d’apprentissage 85 624 enfants défavorisés et de réduire de 50 % le taux d’abandon dans les écoles concernées.

En espérant améliorer les conditions d’apprentissage des plus jeunes, le gouvernement s’active également sur la santé des Sénégalais. Ce qui justifie le second programme signé hier avec le président de la BOAD. Il s’agit de la convention de financement complémentaire de la phase de consolidation du Programme d’assainissement dans 10 villes du Sénégal pour un montant de 15 milliards de Francs CFA. Le projet porte sur la construction de système de collecte et de traitements d’eaux usées, d’un système de drainage des eaux pluviales ainsi qu’un système d’assainissement autonome dans les villes de Dakar, Kaolack, Louga, Matam, Pikine, Rufisque, Saint-Louis, Tambacounda et Touba.

15 milliards pour l’assainissement de 10 villes

Il devrait permettre, selon le ministère de l’Economie, ''d'accroître le taux d’accès à l’assainissement des eaux usées dans la zone du Programme (de 56 % en 2014 à 74 % en 2024), de même que le taux de dépollution (de 40 % en 2014 à 50 % en 2024) ; d’augmenter de 46 % la capacité de traitement des eaux usées dans la zone du Programme par un traitement additionnel de 10 408 m3/jour; d’atteindre un niveau de traitement des eaux usées conforme aux directives de l’OMS ; et de réduire de 30 % le nombre de personnes affectées par les inondations dans la ville de Kaolack.’’

Autant de réalisations en perspective qui font dire à Amadou Hott que ‘’conformément à la vision de Macky Sall, Président de la République, il est attendu de ce programme l’augmentation du nombre de personnes ayant accès à un service d’assainissement durable et adoptant les bonnes pratiques de préservation de la salubrité publique ainsi que de diminution des dépôts sauvages d’ordures dans les quartiers bénéficiaires du Programme.’’ De plus, notent le ministère, en matière d’emploi également, il est attendu la création de 1 500 emplois indirects et induits, 50 emplois directs au cours de l’exploitation du Programme et 300 emplois indirects et induits au cours de la mise en œuvre et de l’exploitation du Programme.

Ces nouveaux financements s’ajoutent aux engagements cumulés de la BOAD au Sénégal qui s’élèvent, au 31 décembre 2021, à 1 166,2 milliards de FCFA. Ce qui fait dire à Serge Ekué, qu’’En nombre d’opérations, la République du Sénégal est le premier partenaire de la BOAD. Ces chiffres reflètent le dynamisme de l’économie du pays’’. Pour sa part, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération s’est réjoui de ‘’l’appui constant que la BOAD ne cesse d’apporter au Sénégal, secteurs public et privé confondus. Cet appui se manifeste par une hausse régulière des engagements globaux cumulés de la Banque pour notre pays.’’

Lamine Diouf