Site orpaillage clandestin

Au moins 18 groupes électrogènes, des panneaux solaires et d’autres équipements ont été saisis jeudi à Margou, une localité du département de Kédougou (Sud-Est) dans le cadre d’une opération de démantèlement de sites clandestins d’orpaillage entreprise par l’armée, a-t-on appris de source sécuritaire. ‘’Dans la poursuite des opérations de sécurisation, les éléments de la zone militaire n°4 ont démantelé un site d’orpaillage clandestin à Margou dans la zone de la Falémé, ce 26 décembre.

Dix-huit groupes électrogènes, plusieurs panneaux solaires et divers équipements ont été saisis’’, rapporte notamment la Direction de l’information et des relations publiques des armées dans un communiqué. Il s’agit là d’une opération menée par des éléments de cette zone militaire couvrant les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou. Une opération de sécurisation d’envergure dénommée ‘’Sentinelle’’ avait été dans un passé récent entreprise par l’armée sénégalaise dans cette partie du pays.

De nombreux sites clandestins d’orpaillage avaient été déjà démantelés. Ces opérations surviennent alors que les nouvelles autorités du pays ont pris la décision d’interdire l’orpaillage dans la zone de la Falémé, le principal affluent du fleuve Sénégal en proie à un véritable problème de pérennité en raison, entre autres, de conséquences liées à l’extraction de l’or.