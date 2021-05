Le ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (PME) veut lancer l’initiative ‘’Conso-confiance’’, un rendez-vous bimensuel qui permettra à ses services de répondre aux préoccupations des consommateurs par rapport à la situation du marché.

Informer les Sénégalais par rapport à la situation du commerce intérieur, notamment les prix, la qualité et la disponibilité des produits qu’ils consomment. Telle est l’ambition du ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (PME) en lançant l’initiative ‘’Conso-confiance’’. ‘’L’initiative Conso-confiance, c’est un rendez-vous bimensuel entre le ministère et les consommateurs, à travers les associations consuméristes. Le ministère a beaucoup d’activités dont trois essentielles. D’abord, il faut veiller à l’approvisionnement correct du marché, s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture de stocks. Donc, faire de sorte que le marché soit alimenté régulièrement’’, explique le conseiller technique en communication du ministère du Commerce, Germaine Marie Dabo Preira hier, lors d’une réunion avec la presse.

Les responsables de la cellule de communication du ministère d’Aminata Assome Diatta rappellent ainsi que la deuxième chose dont est chargé leur département, c’est de tout faire pour que les produits vendus sur le marché sénégalais soient de qualité. ‘’Tous les produits ou 95 % des produits qui sont consommés sont vérifiés en amont. On a le Laboratoire national d’analyses et de contrôle (Lanac) qui contrôle tous les produits qui sont vendus sur le marché sénégalais. Et la troisième chose, c’est veiller au pouvoir d’achat, qu’il n’y ait pas d’inflation.

Le ministère veille à ce que le pouvoir d’achat soit maintenu. C’est pourquoi nous avons pensé qu’à un moment, il faut qu’il y ait une communication entre le ministère et les consommateurs. C’est cela l’esprit de cette initiative. Il faut rassurer les Sénégalais par rapport à ces trois points. Et c’est sur ces trois piliers que nous allons accentuer ces rendez-vous qui seront réguliers’’, poursuit notre source.

D’ailleurs, il est souligné à cette occasion que le Lanac a reçu récemment du matériel à hauteur de 80 millions de la part de l’USAID pour renforcer son équipement. En plus de ce laboratoire, il y a la Direction de la métrologie qui agit sur les mesures ou le respect des poids des produits. Ils contrôlent même le prix du péage et sont assez outillés pour faire leur travail. Pour le premier rendez-vous qui aura lieu la semaine prochaine et qui sera présidé par la ministre de tutelle, il est prévu d’échanger autour des prix des hydrocarbures.

Il faut noter qu’à l’occasion de ce rendez-vous, le ministère répondra aux questions des consommateurs. ‘’Nous voulons, au-delà des communiqués classiques, répondre de façon plus détaillée aux préoccupations des consommateurs. Il faut parler aux consommateurs en direct, à un moment donné. Il a le droit de comprendre ce qui se passe. A chaque fois qu’il y a une tension sur le marché, il faut parler aux Sénégalais. Les consommateurs ne comprennent pas parfois l’origine de la hausse des prix de certains produits. Tout cela, ce sont des zones d’ombre que le ministre tient à éclaircir. Il y a une réglementation qui est mise en place qui permet de limiter les dérives en matière d’entrée des produits sur le marché. Cela permet au ministère de pouvoir agir’’, insiste Mme Preira.

MARIAMA DIEME