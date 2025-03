Sonaged ramadan

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A) a lancé officiellement, hier, les opérations “Koor Set 2025” et “Korité, Ville Propre”, deux initiatives majeures visant à garantir un cadre de vie sain et à promouvoir la propreté urbaine durant le mois sacré du Ramadan.

Une mobilisation renforcée pour un Sénégal plus propre

Du 3 au 29 mars 2025, la SONAGED S.A a intensifié ses opérations de nettoyage nocturne dans plusieurs localités du pays, notamment Dakar, Kaolack, Touba et Thiès, afin d’améliorer la gestion des déchets et d’assurer un environnement sain aux populations. Il s'agit selon un communiqué d'un renforcement du dispositif de collecte des déchets. "Afin d’améliorer la gestion des déchets et faciliter leur collecte, la SONAGED a réceptionné et déploie actuellement 10 000 bacs à ordures ménagères à travers tout le territoire national. Ces équipements permettront d’optimiser le stockage des déchets avant leur ramassage et de limiter la pollution visuelle et environnementale.

Des objectifs clairs pour un impact durable

L’édition 2025 de “Koor Set” et “Korité, Ville Propre” repose sur des actions ciblées : renforcer le nettoyage nocturne pour alléger la charge de travail diurne des agents, préparer la Korité en assurant la propreté des espaces publics, optimiser la collecte des déchets, notamment dans les zones à forte production et remettre à niveau les axes principaux et secondaires pour fluidifier la circulation. Il sera aussi question d'assurer un nettoyage quotidien des marchés et des espaces de prière" a renforcé le document.

Pour mener à bien cette mission, la SONAGED d'après la même source, a mobilisé un matériel conséquent constitué de 250 pelles, 250 râteaux, 1 000 balais cantonniers, 300 brouettes, 300 balais gazons, 100 big bacs, 6 satellites, 2 pelles, 6 camions, 5 BOM (Bennes à Ordures Ménagères), 3 lève big bac et 4 polybennes.

Un nettoyage mécanique renseigne le document, sera également effectué sur des axes stratégiques tels que le Brt et l'avenue Cheikh Anta Diop, afin de renforcer l'hygiène publique et d'assurer une meilleure fluidité de la circulation.