Avant-hier, le président du parti PASTEF-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a reçu à Dakar les anciens ministres, directeurs généraux, présidents des organes délibérants des secteurs public et parapublic ainsi que les anciens chargés de mission ayant quitté leurs fonctions, quelles qu'en soient les circonstances, au cours de ces derniers mois. Cette rencontre, renseigne une note, a d'abord été un moment d'échanges et de partage d'expériences.

Chacun a présenté les enseignements tirés de sa gestion : les réformes engagées, les résultats obtenus, les contraintes rencontrées et les bonnes pratiques développées au service de l'action publique. Les discussions, poursuit la même source, ont ensuite porté sur la capitalisation de ces précieux acquis. Les compétences, la connaissance fine de l'administration et des secteurs stratégiques, ainsi que l'expertise de gestion accumulée par ces cadres constituent un capital humain et institutionnel que le parti entend préserver et valoriser dans l'intérêt du pays.

Il s'agit de mettre cette expérience au service du présent, par la contribution à la réflexion et aux propositions du parti sur les grandes questions nationales, mais aussi au service du futur, en mobilisant cette ressource humaine pour les grandes réformes dont le pays a besoin. Le président Ousmane Sonko, selon la note, a salué l'engagement, la rigueur et le sens de l'État dont ces responsables ont fait preuve dans l'exercice de leurs missions.