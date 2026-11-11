Dans la guerre à son paroxysme entre l’exécutif et le législatif, mis à part les arguments plus ou moins classiques, ceux encadrés par la loi tacite, dira-t-on, les adversaires sur cette arène politique plus que jamais impitoyable, peuvent compter sur leurs hommes prêts à aller au front pour défendre la cause commune. Ces gladiateurs des temps modernes s'adonnent ainsi aux tâches communicationnelles pour haranguer leurs troupes, pour faire basculer l'opinion mais aussi pour servir de rempart au chef ; ce dernier étant très “précieux", trop “honorable" pour éviter de se mêler à certaines querelles.

Lors de son tout premier discours à la Nation prononcé le 3 avril 2024, le président fraîchement élu, Bassirou Diomaye Diakher Faye, avait notamment déclaré qu’il se mettait ‘’au-dessus de la mêlée’’. Il annonçait déjà la couleur, un peu plus de deux ans en arrière. Et c'est très bien comme ça. C'est la conduite d'un chef d'État. Même si, depuis quelques années maintenant, Trump, à la tête des États-Unis d'Amérique, prouve qu'un président peut parfois se retrousser les manches et en découdre.

Heureusement, dans un contexte purement sénégalais, nous n'en sommes pas encore à ce genre de scénario. C'est ainsi que d'autres, moins contraints par les exigences de la fonction présidentielle, s'attèlent à ce type d'ouvrage. C’est un peu comme tous ces espions qu’on a l’habitude de croiser dans les films hollywoodiens. Ce bonhomme à tout faire, tel un couteau suisse. Ou bien ce tueur à gages, ce nettoyeur bon à faire le sale boulot, à fourrer ses mains dans les besognes les plus basses. Bref, c’est l’homme du président.

Dans ce contexte de crise entre les anciens frères de parti, particulièrement marquée par la bataille budgétaire, chaque chef a à sa disposition des soldats à l'affût pour mener cette guerre de la communication.

Aldiouma et Teuw, duo de choc !

Tantôt sur les télévisions, radios ou autres chaînes YouTube pour paraître in et toucher les cibles juvéniles, ou à coup de commentaires dans les quotidiens nationaux, aucun terrain n'est négligé. Dans cet exercice, amplifié encore une fois par cette guerre fratricide, Aldiouma Sow, par ailleurs ministre conseiller, s'illustre particulièrement. Presque chaque jour, ce membre de Kiiraay Les Patriotes Républicains se montre de plus en plus acerbe vis-à-vis de ses anciens camarades de parti.

“Bloquer les finances publiques et l'économie du pays est aussi une forme d'incitation des jeunes à l'immigration clandestine. Donc rédiger un communiqué pour déplorer ce fléau à l'origine de plusieurs morts relève d'une démagogie qui frise le ridicule. Rien d'étonnant de la part d'une faction politique dont le leader a osé, en réunion de bureau politique, théoriser la démagogie positive”, a-t-il commenté depuis sa page Facebook, l'un de ses derniers faits d'armes. L'ancien pastéfien est un peu comme cet agent double, qui en sait un peu trop sur ses ex-employeurs pour savoir où et quand frapper.

Plus vieux jeu, plus expérimenté, aussi plus soigné, bref de la vieille école, Mary Teuw Niane s’avère d'un tout autre style. Parfois énigmatique avec des formules et reformulations alambiquées, comme s’il était dans un de ces cours de mathématiques à l’université Gaston Berger, le directeur de cabinet du président de la République vient presque chaque week-end jeter des pierres dans le jardin des Pastéfiens. Mais cette semaine, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur a un peu fait entorse à cette périodicité. Dès ce mardi, plus ésotérique que la veille et presque fulminant, il s'en est pris à ses alliés d'hier :

“La République du Sénégal ne paie pas de rançon. La Constitution protège la République et donne au président de la République les moyens institutionnels de faire face à cette tentative de paralysie. Il n'y aura pas de rançon. Les otages seront libérés. Et les preneurs d'otages devront assumer les conséquences de leur entreprise. Leur obstination ne conduira pas à la capitulation du président de la République, mais à leur propre naufrage.”

Pastef a du répondant

Il se plaît à le dire : “Je suis le gardien du gardien de la révolution.” On peut le deviner tout de suite, il s'agit de l'ancien directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodiang. À cette liste de combattants communicationnels, on pourrait également joindre Guy Marius Sagna. Ce dernier, commentant le récent déplacement du président de la République en France, a déclaré ceci, sans prendre de gants :

“Diomaye est vraiment devenu si vite un homme du passé. Aller retrouver celui qui dans quelques semaines sera le passé de la France au moment où une partie de l'avenir du Sénégal meurt dans l'océan Atlantique, conséquence des politiques de celui dans les bras duquel il est en ce moment à Paris et de son valet qu'ils voulaient hisser à la tête de l'ONU. Quittons ce passé résolument ! Un autre Sénégal est nécessaire et possible.”

Même si aujourd'hui les réseaux sociaux jouent ce rôle d'amplificateur du phénomène, cette pratique est assez ancienne. Comme au sein de la fourmilière, la protection de la reine est toujours primordiale. Le président Abdoulaye Wade avait son Farba Senghor, toujours prompt à prendre d'assaut les chaînes de télévision et autres postes de radio pour prendre la défense du chef.

En définitive, là où le chef suprême ne peut pas se permettre d'aller, les autres y vont à sa place, se "sacrifient” pour la bonne cause. Car si le roi s'engage trop tôt dans une bataille au risque d'y trépasser, ce sont toutes les troupes qui se trouvent condamnées à subir le même sort.

MAMADOU DIOP